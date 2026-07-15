Grand Magal : Touba alerte l’État sur ses routes dégradées, ses eaux usées et l’urgence des infrastructures

À l’occasion de la réunion d’évaluation des préparatifs du Grand Magal, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a dressé un tableau préoccupant des difficultés de la cité religieuse. Selon L’Observateur, le porte-parole du khalife général des Mourides déplore l’absence de nouvelles routes depuis plus de cinq ans et réclame la concrétisation des engagements de l’État après l’événement.


Grand Magal : Touba alerte l’État sur ses routes dégradées, ses eaux usées et l’urgence des infrastructures
Les préparatifs du Magal au ministère de l’Intérieur
 
La traditionnelle réunion d’évaluation des préparatifs du Grand Magal de Touba s’est tenue au ministère de l’Intérieur.
 
La rencontre a réuni les représentants de l’État et les responsables du comité d’organisation autour du nouveau ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Moctar Cissé.
 
Prévu au début du mois d’août, le Grand Magal doit à nouveau accueillir plusieurs millions de fidèles dans la capitale du mouridisme.
 
Cette réunion a servi de tribune à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre pour porter les préoccupations des populations de Touba.
 
Plus de six millions de pèlerins lors de la précédente édition
 
Le président du comité d’organisation a rappelé l’ampleur croissante de l’événement.
 
Lors de la précédente édition, Touba avait accueilli plus de six millions de pèlerins. Le nombre de participants augmenterait d’au moins 12 % à chaque édition, selon les chiffres avancés au cours de la rencontre.
 
Cette progression constante exerce une forte pression sur les routes, les réseaux d’assainissement, l’approvisionnement en eau et les autres infrastructures de la ville.
 
Une expansion urbaine qui dépasse les équipements disponibles
 
Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a insisté sur l’expansion rapide de Touba.
 
Selon lui, la croissance démographique et territoriale de la cité religieuse n’est pas accompagnée par des infrastructures suffisantes.
 
Il a salué les efforts du nouveau régime, tout en soulignant l’urgence de traduire les engagements annoncés en réalisations concrètes.
 
Le responsable religieux souhaite notamment que les promesses formulées à l’occasion du Magal ne soient pas oubliées une fois l’événement terminé.
 
Des eaux usées qui menaceraient l’eau potable
 
La situation de l’assainissement figure parmi les principales inquiétudes exprimées.
 
D’après les propos rapportés par L’Observateur, les populations de certains quartiers seraient confrontées à un mélange entre les eaux usées et l’eau potable.
 
Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre décrit cette situation comme une difficulté majeure nécessitant une intervention rapide des services compétents.
 
Le problème dépasse ainsi la seule organisation du Magal et concerne la santé et les conditions de vie quotidiennes des habitants.
 
Des routes fortement dégradées
 
Le porte-parole du khalife général des Mourides a également dressé un constat sévère sur la voirie.
 
Des déplacements qui ne prenaient auparavant que quelques minutes pour rejoindre la Grande Mosquée exigeraient désormais près d’une heure en raison de la dégradation des routes.
 
Il affirme qu’aucune nouvelle route n’a été réalisée à Touba depuis plus de cinq ans.
 
Cette situation complique les déplacements des habitants et pourrait devenir encore plus problématique pendant le Magal, lorsque des millions de pèlerins convergeront vers la ville.
 
Le chantier de Darou Karim cité en exemple
 
Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a évoqué le cas de Darou Karim pour illustrer les retards enregistrés.
 
La pose de la première pierre d’un projet routier y aurait été effectuée en 2022. Plusieurs années plus tard, les travaux n’auraient toujours pas réellement démarré.
 
Ce chantier symbolise, selon lui, le décalage entre les annonces officielles et les réalisations attendues par les populations.
 
Des engagements attendus au-delà du Magal
 
Le responsable religieux appelle l’État à apporter des réponses durables.
 
Les besoins ne concernent pas uniquement l’organisation ponctuelle du pèlerinage, mais également le développement structurel de Touba.
 
Routes, assainissement et accès sécurisé à l’eau potable figurent au premier rang des priorités soumises au ministre de l’Intérieur.
 
Le message adressé aux autorités est sans ambiguïté : les engagements pris pendant les préparatifs devront se poursuivre et se concrétiser après le Grand Magal.
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Mercredi 15 Juillet 2026
Dakaractu



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