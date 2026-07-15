Passation de service à la LONASE : des journalistes tenus à l’écart, la cérémonie vire à la polémique

La passation de service entre le nouveau directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Abdourahmane Baldé, surnommé « Ndoura », et son prédécesseur, Toussaint Manga, s’est déroulée hier dans un climat de forte tension, marqué par des dysfonctionnements dans l’organisation et une vive frustration des professionnels des médias.



Dès 14 heures, des militants venus soutenir les deux responsables ont investi les locaux de la LONASE, rendant les accès particulièrement difficiles. Les journalistes, dont certains étaient présents sur les lieux depuis 13 heures pour assurer la couverture de l’événement, se sont vu refuser l’accès à la salle de cérémonie. Après avoir été invités à quitter les abords de la salle, ils ont été conduits dans une salle d’attente, avec l’assurance qu’une déclaration de presse serait organisée à l’issue de la cérémonie.



À l’entrée de la salle, des bousculades et des mouvements de foule ont été constatés. Au cours de ces incidents, une bonbonne de gaz s’est éclatée, touchant plusieurs journalistes qui attendaient à proximité. L’incident a accentué le malaise ressenti par les professionnels des médias.



Autre point de crispation : alors que les journalistes étaient maintenus à l’écart, plusieurs influenceurs ont été autorisés à accéder à la salle de cérémonie, une situation qui a été perçue par de nombreux confrères comme une mise à l’écart de la presse professionnelle.



Après avoir patienté de 15 heures à 18 heures sans pouvoir accomplir leur mission, les journalistes ont finalement appris que les deux directeurs généraux avaient quitté les lieux sans effectuer la déclaration qui avait été annoncée.



Cette issue a provoqué une vive indignation parmi les professionnels des médias, qui dénoncent des conditions de travail incompatibles avec l’exercice de leur métier et regrettent le manque de considération dont ils estiment avoir fait l’objet lors de cette cérémonie officielle.