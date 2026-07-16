Candidature à l’ONU : APR sonne la mobilisation pour l’accueil historique de Macky Sall à Dakar

IDY SOW

L’Alliance pour la République (APR) a appelé, ce jeudi, à une mobilisation massive pour réserver un accueil historique à son président, Macky Sall, attendu ce vendredi à Dakar dans le cadre de sa campagne pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU).Cet appel a été lancé lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’APR, en présence de plusieurs responsables politiques du parti, devant de nombreux militants venus réaffirmer leur soutien à l’ancien chef de l’État.À cette occasion, les responsables de l’APR ont indiqué que le retour de Macky Sall constitue une étape importante de sa campagne diplomatique, après plusieurs mois de consultations auprès des États membres de l’ONU et de rencontres avec des dirigeants internationaux. Ils ont insisté sur le fait que cette candidature dépasse les clivages politiques et qu’elle représente, selon eux, une ambition nationale et continentale.Le parti a également salué la rencontre prévue entre Macky Sall et le président Bassirou Diomaye Faye, estimant qu’elle témoigne de la primauté de l’intérêt supérieur de la Nation.L’APR considère que l’élection de Macky Sall à la tête des Nations Unies renforcerait le prestige du Sénégal sur la scène internationale et offrirait une plus grande visibilité au pays auprès des grandes institutions internationales. Le parti rappelle également le rôle joué par l’ancien président à la tête de l’Union africaine, notamment dans l’intégration de l’organisation au G20 et son plaidoyer en faveur des intérêts du continent.Au cours de cette conférence de presse, les responsables de l’APR ont dénoncé les critiques visant cette candidature, qu’ils qualifient de « polémiques stériles » destinées à détourner l’attention de ce qu’ils présentent comme un rendez-vous historique pour le Sénégal. Ils ont également invité les Sénégalais à ne pas se laisser distraire par ces controverses et à faire de l’accueil de Macky Sall un moment d’unité nationale.Enfin, le parti a lancé un appel à ses militants ainsi qu’à l’ensemble des Sénégalais, au pays comme dans la diaspora, afin de se mobiliser massivement pour accueillir l’ancien président, estimant que sa candidature à la tête de l’ONU est celle du Sénégal et de l’Afrique.