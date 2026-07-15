Dette bancaire de l’État : sept établissements concentrent 60 % de l’encours de l’État…Société Générale et BDK arrivent en tête des créanciers recensés (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)

La dette bancaire de l’administration centrale atteint 2 376,8 milliards de FCFA à fin 2024. Société Générale, la Banque de Dakar, Société Générale Côte d’Ivoire et BASN figurent parmi les principaux établissements mentionnés dans la base de données officielle.


Dette bancaire de l’État : sept établissements concentrent 60 % de l’encours de l’État…Société Générale et BDK arrivent en tête des créanciers recensés (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)
Société Générale porte 250,8 milliards
 
Société Générale occupe la première place du classement présenté dans le bulletin, avec un encours de 250,8 milliards de FCFA.
 
Ce montant représente 10,6 % de la dette bancaire totale de l’administration centrale.
 
La Banque de Dakar suit avec 243 milliards, soit 10,2 %. Société Générale Côte d’Ivoire apparaît en troisième position avec 225,7 milliards, représentant 9,5 % du total.
 
BASN, Ecobank et BIS parmi les principaux créanciers
 
BASN détient un encours de 201 milliards de FCFA, soit 8,5 % de la dette bancaire.
 
Ecobank est créditée de 177,8 milliards, représentant 7,5 %, tandis que la Banque islamique du Sénégal porte 170,7 milliards, soit 7,2 %.
 
La Banque nationale pour le développement économique détient 161,4 milliards, correspondant à 6,8 % du total.
 
Ces sept établissements concentrent ensemble environ 60 % de la dette bancaire recensée.
 
Une exposition répartie entre plusieurs banques
 
D’autres établissements portent des encours importants : Bank of Africa affiche 122,2 milliards de FCFA, Coris Bank 114,6 milliards, A.D. Israel 103 milliards, NSIA 96,7 milliards et FBN 92 milliards.
 
La BRM représente 87,6 milliards, la BSIC 63,6 milliards et la LBA 60,2 milliards.
 
Les montants les plus faibles concernent notamment BIMAO avec 1,5 milliard, UBA avec 5 milliards et FINAO avec 5,9 milliards.
 
Une précision méthodologique importante
 
Comme pour la dette extérieure, le ministère précise que les établissements affichés sont ceux enregistrés dans la base de données.
 
Ils ne correspondent pas nécessairement aux prêteurs économiques ultimes. Une banque peut, par exemple, apparaître en tant qu’agent d’une opération impliquant plusieurs participants. 
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Mercredi 15 Juillet 2026
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