Vague de ralliements de cadres autour de Diomaye Faye: « L’État prébendier va continuer de siphonner chez Sonko une illusion au passé pour alimenter Diomaye », Yoro Dia

Dans une nouvelle sortie sur le réseau social X, l’analyste politique Yoro Dia fait une critique acerbe de la nature de l’État sénégalais et du rôle qu’y occupe le président Bassirou Diomaye Faye, dans un contexte de ralliements politiques successifs observés ces derniers jours.







Pour Yoro Dia, l’État sénégalais demeure un « État prébendier », c’est-à-dire un appareil dont la logique de fonctionnement repose sur la distribution de privilèges plutôt que sur le seul service de l’intérêt général. Selon lui, ce système continue aujourd’hui de « siphonner chez Sonko » ce qu’il qualifie d’illusion politique héritée du passé, pour la reconvertir au profit de Diomaye Faye sous la forme d’une nouvelle illusion, tournée cette fois vers l’avenir.







L’analyste politique va plus loin en résumant sa pensée par une formule frappante : l’État prébendier serait la « fontaine des privilèges », et Diomaye Faye en serait à la fois le gardien constitutionnel et le point de captation, celui d’où jaillit la vague de transhumance politique actuellement à l’œuvre au sein de l’appareil d’État.

