Affaire de détournement de mineur à saint-louis : un homme déféré après les accusations d’un adolescent de 16 ans

Une interpellation après un piège familial



Selon L’Observateur, les faits ont été portés à la connaissance des autorités après les déclarations de l’oncle d’un adolescent de 16 ans.



Le mis en cause aurait donné rendez-vous au mineur derrière des camions en stationnement.



Informé, l’oncle aurait organisé un piège avec l’aide de proches.



Le suspect a été appréhendé puis conduit au commissariat.



Le suspect aurait reconnu les faits



Interrogé par les enquêteurs, l’homme aurait reconnu les faits qui lui étaient reprochés.



Il aurait affirmé avoir agi sous l’effet de ses pulsions sexuelles.



Les investigations se sont ensuite concentrées sur son téléphone portable.



Des échanges avec plusieurs jeunes garçons



Selon L’Observateur, l’exploitation technique du téléphone, effectuée avec le consentement du suspect, aurait révélé de nombreux échanges vocaux à caractère sexuel avec plusieurs jeunes garçons.



Parmi eux figurait un autre mineur domicilié au quartier Pikine 15 mètres.



Les enquêteurs se sont rendus sur place afin de le localiser.



Un second mineur entendu



Le second adolescent aurait confirmé avoir été approché par le suspect.



Il aurait déclaré que ce dernier lui avait proposé de l’entraîner derrière des camions en stationnement.



Entendu dans le cadre de l’enquête, le mineur aurait maintenu ses déclarations.



Plusieurs rapports évoqués



Selon le récit rapporté par L’Observateur, le mineur aurait affirmé avoir eu plusieurs rapports sexuels non protégés avec le mis en cause.



Il aurait également déclaré avoir reçu 2 000 FCfa après chaque acte.



Le téléphone du suspect a été placé sous scellé comme élément de preuve.



L’homme a été déféré au parquet.