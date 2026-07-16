Découverte macabre à cap skirring : deux corps en état de décomposition repêchés en mer, l’enquête face au mystère

Deux dépouilles masculines non identifiées ont été découvertes au large de Cap Skirring, à environ trois kilomètres du quai de pêche. Leur état de décomposition avancée n’a pas permis une identification immédiate. Selon L’Observateur, la gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer l’identité des victimes et les circonstances de leur décès.

Une patrouille découvre un premier corps

La découverte a été faite le mardi 14 juillet 2026, aux environs de midi.

Une patrouille maritime du Centre secondaire de surveillance côtière de Cap Skirring effectuait une mission de routine au large des côtes lorsqu’une forme flottant à la surface de l’eau a attiré l’attention des agents.

En s’approchant, ces derniers ont constaté qu’il s’agissait d’un corps sans vie.

Alors que l’équipe procédait à la récupération de la dépouille, un second corps a été aperçu à proximité.

Les deux victimes étaient de sexe masculin.

Aucun document permettant une identification

Aucun document ni signe distinctif exploitable n’a été retrouvé sur les dépouilles.

Leur état de putréfaction très avancé rendait toute identification visuelle impossible.

Les corps auraient été découverts à environ trois kilomètres du quai de pêche de la commune de Djembéring.

Les éléments de la Brigade territoriale de Cap Skirring se sont rendus sur place avec les sapeurs-pompiers et l’infirmier-chef du poste de santé.

Les constatations d’usage ont été effectuées avant l’évacuation des dépouilles.

Une inhumation ordonnée par le procureur

En raison de l’impossibilité d’identifier immédiatement les victimes, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Ziguinchor a ordonné leur inhumation.

Les deux corps ont été enterrés au cimetière des pêcheurs, situé près du quai de Cap Skirring.

La gendarmerie devra désormais tenter de mettre un nom sur les deux victimes, notamment en examinant les éventuelles déclarations de disparition et les renseignements disponibles dans les localités côtières.