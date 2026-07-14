BFEM 2026 à Ziguinchor : des candidats confiants après une dissertation jugée accessible

Les premières épreuves du BFEM 2026 se sont déroulées ce mardi au centre CETM Amilcar Cabral de Ziguinchor, en présence de l'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation, Mr Khalil Sakho venu s'enquérir du bon déroulement des examens. À la sortie de l'épreuve de français, plusieurs candidats ont exprimé leur satisfaction, estimant que les sujets étaient à leur portée.







Pour Mame Diarra Mbow, les deux sujets proposés étaient abordables. Elle a choisi celui consacré à l'éducation et à la responsabilité des parents, qu'elle juge particulièrement pertinent au regard des réalités actuelles. « Le sujet était bien. On pensait qu'il serait plus difficile, mais finalement ça s'est bien passé. J'ai choisi le premier sujet parce qu'il traite de l'éducation et peut sensibiliser les parents sur certaines pratiques », a t’elle expliqué, tout en affichant sa confiance pour la suite des épreuves.







Même sentiment chez Samba Cissé, également candidat au BFEM au centre CETM Amilcar Cabral. Il estime que la dissertation était « un peu facile et un peu difficile », précisant que les sujets portaient sur l'éducation et sur Vol de nuit, une œuvre au programme. Il s'est toutefois dit satisfait du déroulement de l'examen et confiant pour la suite.







La visite de l'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation a permis de constater que les épreuves se déroulaient dans de bonnes conditions d'organisation, avec des candidats concentrés et un dispositif d'encadrement en place pour assurer le bon déroulement de cette première journée du BFEM 2026 à Ziguinchor.

