Drame à Diama : un jeune saisonnier de 20 ans tué par la foudre en pleine première pluie

La commune de Diama est sous le choc. Un terrible drame s'est produit dans la soirée du mardi 14 juillet lorsqu'un jeune saisonnier a perdu la vie après avoir été frappé par la foudre en plein champ.

La victime, Abou Ndiaye, âgé de 20 ans et originaire de Kawe, travaillait dans un champ appartenant au maire de Diama, Oumar Sow, au moment où les premières pluies, accompagnées de vents d'une rare violence, se sont abattues sur la zone.

Selon les premiers éléments recueillis, le jeune homme tentait de rejoindre en urgence un hangar afin de mettre ses effets personnels à l'abri lorsque la foudre l'a mortellement frappé. Il est décédé sur le coup, laissant ses proches et ses compagnons de travail dans une profonde consternation.

Aussitôt alertée, la Brigade territoriale de Diama s'est rendue sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Le corps de la victime a ensuite été évacué vers la morgue de l'Hôpital régional de Saint-Louis.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame, survenu lors de la première pluie de la soirée.

Ce nouvel accident rappelle une fois de plus les dangers liés aux orages, particulièrement en cette période d'hivernage où les épisodes de foudre peuvent être d'une extrême violence.