Journée Portes-ouvertes: Notto Diobasse célèbre l'année internationale des femmes agricultrices au Sénégal.

La journée a enregistré la présence de plusieurs autorités territoriales dont le maire de Notto Diobass, Alioune SARR. Ainsi, ladite journée, à l'initiative de la FAO, marque l’aboutissement du processus d’accompagnement et de renforcement des capacités engagé auprès des producteurs et productrices de la région de Thiès dans le cadre du projet SAGA 2. " Elle permet de valoriser les principaux apprentissages, de mettre en lumière les résultats obtenus par les groupements de femmes en matière de bonnes pratiques agricoles résilientes et de remettre les attestations de fin de formation aux facilitatrices et facilitateurs CEP", a-t-on appris.

Pour sa part, l'édile local de Notto Diobass, Alioune Sarr, à travers sa commune, a rendu un vibrant hommage aux femmes de Diobass[...], qui, selon lui, démontrent chaque jour qu'elles sont au cœur et qu'elles sont le cœur du développement économique social et environnemental de Diobass.

La présente Journée “Portes Ouvertes”, organisée dans le cadre de la semaine de lancement de l’Année internationale des femmes agricultrices au Sénégal, a été également marquée par la cérémonie officielle de remise des “certificats des Villages de la FAO”. Cette cérémonie a mis à l’honneur les communes reconnues (Pambal et Oudalye) pour leur engagement dans la promotion de systèmes agroalimentaires durables, inclusifs et résilients.