Macky Sall échange avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud dans le cadre de sa campagne pour l’ONU

L’ancien président sénégalais Macky Sall a annoncé avoir eu, ce lundi 13 juillet 2026, un entretien avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général des Nations Unies.
Dans une publication, Macky Sall a salué une « convergence de vues » sur plusieurs sujets, notamment le renforcement du multilatéralisme ainsi que le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.
Il a également renouvelé son soutien à l’unité nationale de la Somalie.
Dans une publication, Macky Sall a salué une « convergence de vues » sur plusieurs sujets, notamment le renforcement du multilatéralisme ainsi que le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.
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