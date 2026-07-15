Thiès-formation initiale de l'officier sapeur pompier: le ministre de l'intérieur aux récipiendaires: " vous avez été jugés aptes à faire face à la réalité exigente du terrain...".

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présidé aujourd'hui à l'école nationale des sapeurs-pompiers de Thiès la cérémonie de sortie de la formation initiale de l'officier sapeur pompier, organisée pour la première fois au Sénégal.
Ainsi, 11 récipiendaires ont reçu leurs sésames pour la formation initiale. Dans la foulée, les stagiaires du premier brevet de prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles d'habitation, les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et les installations classées pour la protection de l’environnement, ont également reçu leurs diplômes des mains du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
" Notre pays fait face à des risques et menaces de plus en plus complexes exacerbés par l'urbanisation galopante, la croissance démographique, les dérèglements climatiques et l'apparition de catastrophes sanitaires nouvelles. Face à ces mutations, la protection des populations impose des capacités de commandement plus solides, plus réactives et mieux adaptées aux réalités nationales. À ce propos, l'implémentation de la formation initiale de l'officier sapeur
pompier et de la formation de brevet de prévention constituent une initiative particulièrement opportune", a déclaré M. Cissé.
S'adressant aux jeunes officiers de la formation initiale de l'officier sapeur pompier, le ministre de l'intérieur a déclaré. " Vous avez été jugés aptes à faire face à la réalité exigente du terrain et il sera attendu de vous la maîtrise d'interventions complexes, l'anticipation de scénari très défavorables, le sauvetage des victimes et la sécurité des intervenants. Les défis que vous rencontrerez inhérents à toute ambition d'évolution et de développement doivent constituer pour vous des opportunités qui vous permettront de renforcer vos compétences et d'affirmer votre leadership", a-t-il laissé entendre.
En somme, Mouhamadou Makhtar Cissé a ajouté que l'École nationale des sapeurs-pompiers accéléra sa montée en puissance en procédant à la construction d'un stimulateur de commandement opérationnel pour la formation des officiers et la formation en gestion de crises des acteurs militaires et viciles...
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