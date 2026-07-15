Thiès-formation initiale de l'officier sapeur pompier: le ministre de l'intérieur aux récipiendaires: " vous avez été jugés aptes à faire face à la réalité exigente du terrain...".

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présidé aujourd'hui à l'école nationale des sapeurs-pompiers de Thiès la cérémonie de sortie de la formation initiale de l'officier sapeur pompier, organisée pour la première fois au Sénégal.

Ainsi, 11 récipiendaires ont reçu leurs sésames pour la formation initiale. Dans la foulée, les stagiaires du premier brevet de prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles d'habitation, les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et les installations classées pour la protection de l’environnement, ont également reçu leurs diplômes des mains du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.