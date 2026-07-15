Déplacement de Diomaye Faye à Doha : le Conseil des ministres exceptionnellement repoussé à jeudi

Le Conseil des ministres ne se tiendra pas ce mercredi, contrairement au calendrier habituellement observé. D’après les informations rapportées par L’Observateur, la réunion gouvernementale a finalement été programmée pour le jeudi, après le retour au Sénégal du président de la République.
Cette modification intervient en raison du déplacement du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à Doha, au Qatar. Le président sénégalais a quitté Dakar depuis mardi afin de participer aux cérémonies funéraires organisées dans la capitale qatarienne.
Bassirou Diomaye Faye doit prendre part aux obsèques de Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien Émir du Qatar et père de l’actuel souverain, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Cette modification intervient en raison du déplacement du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à Doha, au Qatar. Le président sénégalais a quitté Dakar depuis mardi afin de participer aux cérémonies funéraires organisées dans la capitale qatarienne.
Bassirou Diomaye Faye doit prendre part aux obsèques de Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien Émir du Qatar et père de l’actuel souverain, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
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