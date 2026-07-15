Déplacement de Diomaye Faye à Doha : le Conseil des ministres exceptionnellement repoussé à jeudi

La réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, qui devait se tenir ce mercredi, a été décalée de vingt-quatre heures. Selon L’Observateur, ce réaménagement du calendrier est lié au déplacement du président Bassirou Diomaye Faye à Doha, où le chef de l’État doit prendre part aux obsèques de l’ancien Émir du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.