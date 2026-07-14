Koussanar : une fillette de 4 ans meurt après une chute dans un puits de 27 mètres

Le village de Coumbidia, dans la commune de Koussanar, est plongé dans le deuil après la mort d’une fillette de 4 ans. Selon L’Observateur, l’enfant aurait accidentellement chuté dans un puits profond de 27 mètres alors que sa grand-mère s’était brièvement absentée. Une enquête a été ouverte.


Koussanar : une fillette de 4 ans meurt après une chute dans un puits de 27 mètres
 
Un après-midi tragique à Coumbidia
 
Le drame s’est produit aux environs de 14 heures dans le village de Coumbidia, situé dans le département de Tambacounda.
 
Selon L’Observateur, la petite A. Diallo, âgée de 4 ans, se trouvait avec sa grand-mère dans la cuisine familiale.
 
Cette dernière se serait brièvement rendue dans sa chambre pour chercher une chaise.
 
La fillette se dirige vers le puits
 
Profitant de l’absence momentanée de sa grand-mère, l’enfant serait sortie de la cuisine.
 
Elle se serait dirigée vers un puits situé dans la concession.
 
Le puits, profond de 27 mètres, est devenu le théâtre du drame lorsque la fillette y a accidentellement chuté.
 
Une mobilisation désespérée
 
Alertée, la grand-mère aurait immédiatement appelé les voisins à l’aide.
 
En l’absence des hommes, partis travailler dans les champs, les femmes présentes auraient assisté impuissantes au drame.
 
Les sapeurs-pompiers ainsi que les éléments de la brigade territoriale de Tambacounda ont été informés et se sont rendus sur les lieux.
 
L’enfant retrouvée sans vie
 
À l’arrivée des secours, l’irréparable s’était déjà produit.
 
La petite A. Diallo avait perdu la vie au fond du puits.
 
Son corps a été repêché puis transporté à la morgue du centre hospitalier de Tambacounda pour les besoins d’une autopsie.
 
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.
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Mardi 14 Juillet 2026
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