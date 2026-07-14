Radars sur l’autoroute et vitesse maximale fixée à 110 km/h : le démenti du ministère confronté aux témoignages de conducteurs sanctionnés

Alors que le ministère des Transports terrestres et aériens a démenti l’entrée en vigueur du dispositif de radars et du barème de sanctions annoncé sur les réseaux sociaux, plusieurs automobilistes affirment avoir récemment été interceptés ou verbalisés pour excès de vitesse sur l’autoroute. Des témoignages qui alimentent la confusion, sans nécessairement contredire totalement la mise au point officielle.


Radars sur l’autoroute et vitesse maximale fixée à 110 km/h : le démenti du ministère confronté aux témoignages de conducteurs sanctionnés
Dans un communiqué daté du 30 juin 2026, le ministère des Transports terrestres et aériens a réagi à la circulation d’une affiche annonçant l’entrée en service de radars sur l’autoroute.
 
Le document diffusé sur les réseaux sociaux faisait notamment état d’une vitesse maximale fixée à 110 km/h, accompagnée d’un barème de sanctions pouvant aller de l’amende au retrait du permis de conduire, voire à la garde à vue.
 
Le ministère a toutefois assuré que cette affiche n’émanait ni de ses services ni des forces de l’ordre. Il a également précisé que les seuils de vitesse, les montants des amendes et les mesures coercitives mentionnés dans le document ne reposaient sur aucun acte réglementaire en vigueur. 
 
La tutelle a néanmoins reconnu qu’un projet de système automatisé de contrôle de la circulation routière était en cours d’élaboration. Ses modalités techniques, juridiques et opérationnelles devraient être officiellement présentées avant toute mise en service.
 
 
Cette mise au point est aujourd’hui confrontée aux récits de plusieurs usagers de l’autoroute affirmant avoir été contrôlés pour excès de vitesse.
 
Sur son compte TikTok, le créateur de contenu connu sous le pseudonyme de « Professeur Immature » soutient avoir été arrêté par des gendarmes alors qu’il roulait à une vitesse proche de 150 km/h.
 
Selon son témoignage, il aurait mal interprété les indications affichées sur le tableau de bord de son véhicule. Après son interception, un gendarme lui aurait indiqué que les appareils de contrôle avaient enregistré une vitesse de 158 km/h.
 
Le conducteur affirme toutefois avoir bénéficié de la compréhension de l’adjudant chargé du contrôle. Au lieu d’une sanction immédiate, il aurait reçu un avertissement ferme.
 
Le gendarme lui aurait également expliqué qu’en cas de récidive, il pourrait être sanctionné et risquer la confiscation ou la rétention de son permis de conduire. Il lui aurait enfin demandé de sensibiliser ses abonnés aux dangers liés aux excès de vitesse.
 
Ce récit repose exclusivement sur le témoignage publié par l’intéressé .
 
 
Tous les automobilistes contrôlés n’auraient cependant pas bénéficié de la même indulgence.
 
Des usagers identifiés par les initiales El. H. M. et S. Kh. S. affirment également avoir été interpellés pour excès de vitesse sur l’autoroute. Contrairement au témoignage de « Professeur Immature », l’un d’entre eux assure avoir effectivement reçu une amende.
 
 
À la lecture attentive du communiqué, le ministère ne déclare pas que tout contrôle de vitesse est suspendu ou juridiquement impossible au Sénégal.
 
La mise au point porte principalement sur l’authenticité de l’affiche circulant sur les réseaux sociaux, sur le seuil présenté comme uniforme de 110 km/h et sur le barème précis de sanctions qui l’accompagnait.
 
Autrement dit, le ministère dément l’entrée en vigueur du dispositif décrit par l’affiche, mais pas nécessairement la possibilité pour la Police ou la Gendarmerie de constater et de sanctionner un excès de vitesse pris par les radars .
 
 
La succession de témoignages pose néanmoins plusieurs questions auxquelles une nouvelle communication officielle pourrait apporter des réponses.
 
Quels appareils sont actuellement utilisés pour mesurer la vitesse sur l’autoroute ? S’agit-il de radars mobiles manipulés par les forces de l’ordre ou d’un dispositif fixe ? Quels sont les seuils réellement appliqués ? Quels sont les montants officiels des contraventions ? Dans quelles circonstances un permis peut-il être retenu ou retiré ?
 
En l’absence de précisions, les automobilistes risquent de confondre trois réalités différentes : les contrôles classiques effectués par les forces de l’ordre, le projet de contrôle automatisé annoncé par le ministère et l’affiche non officielle diffusée sur les réseaux sociaux.
Autres articles
Mardi 14 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Banque mondiale, Eurobonds, Chine : la cartographie détaillée des créanciers extérieurs du Sénégal

Banque mondiale, Eurobonds, Chine : la cartographie détaillée des créanciers extérieurs du Sénégal - 14/07/2026

Dette publique du Sénégal : ce que le Sénégal doit, à qui et à quel coût…les chiffres clés de la dette publique (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)

Dette publique du Sénégal : ce que le Sénégal doit, à qui et à quel coût…les chiffres clés de la dette publique (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024) - 14/07/2026

Saint-Louis : collision entre un

Saint-Louis : collision entre un " Cheikhou Cherifou" et un camion-poubelle, 3 morts et 7 blessés graves - 14/07/2026

Macky Sall attendu à Dakar : les coulisses d’un retour éclair pour un tête-à-tête avec Bassirou Diomaye Faye

Macky Sall attendu à Dakar : les coulisses d’un retour éclair pour un tête-à-tête avec Bassirou Diomaye Faye - 14/07/2026

Dr Abdourahmane Fédior répond à Abdoulaye Fall et menace de saisir la justice : « Ils sont indignes des postes qu’ils occupent »

Dr Abdourahmane Fédior répond à Abdoulaye Fall et menace de saisir la justice : « Ils sont indignes des postes qu’ils occupent » - 14/07/2026

Kalidou Koulibaly pousse un coup de gueule : « Arrêtons ces guerres d'ego qui ne font que diviser »

Kalidou Koulibaly pousse un coup de gueule : « Arrêtons ces guerres d'ego qui ne font que diviser » - 14/07/2026

MBACKÉ - Grosse révélation de Ousmane Sonko : «  De l’argent a été déversé à Touba et c’est de l’argent volé …Des Dg de Pastef sont sur la sellette »

MBACKÉ - Grosse révélation de Ousmane Sonko : «  De l’argent a été déversé à Touba et c’est de l’argent volé …Des Dg de Pastef sont sur la sellette » - 14/07/2026

Polémique autour du médecin des Lions : l’Association sénégalaise de médecine du sport exige des excuses publiques

Polémique autour du médecin des Lions : l’Association sénégalaise de médecine du sport exige des excuses publiques - 13/07/2026

Conseil constitutionnel/Décret présidentiel : Ousmane Diagne nommé président en remplacement de feu Mamadou Badio Camara

Conseil constitutionnel/Décret présidentiel : Ousmane Diagne nommé président en remplacement de feu Mamadou Badio Camara - 13/07/2026

🔴 DIRECT | Bilan du Mondial : le président de la Fédération répond sur le cas Pape Thiaw

🔴 DIRECT | Bilan du Mondial : le président de la Fédération répond sur le cas Pape Thiaw - 13/07/2026

Réaction d’Aldiouma Sow au discours de Sonko à Touba : « Passer 48h dans ce département, ça s’appelle brasser du vent. C’est prêcher dans le désert »

Réaction d’Aldiouma Sow au discours de Sonko à Touba : « Passer 48h dans ce département, ça s’appelle brasser du vent. C’est prêcher dans le désert » - 13/07/2026

Décision du Conseil constitutionnel Cheikh Bâ président UMS défend les Sages et alerte sur les pouvoirs de la Haute Cour de justice

Décision du Conseil constitutionnel Cheikh Bâ président UMS défend les Sages et alerte sur les pouvoirs de la Haute Cour de justice - 13/07/2026

Réaction du Premier ministre Mohamed Al Amine Lo après la sortie de Sonko. : « Chercher à faire du patriotisme le monopole d'un seul camp revient à le trahir »

Réaction du Premier ministre Mohamed Al Amine Lo après la sortie de Sonko. : « Chercher à faire du patriotisme le monopole d'un seul camp revient à le trahir » - 13/07/2026

Menace de boycott et appel au chef de l’État : comment le contrat de Pape Thiaw a perturbé la préparation des Lions

Menace de boycott et appel au chef de l’État : comment le contrat de Pape Thiaw a perturbé la préparation des Lions - 13/07/2026

Retour annoncé de Macky Sall à Dakar : l’APR se mobilise et prépare un accueil « avec éclat » à la hauteur de son leadership, Seydou Guèye décrypte les tensions au sommet

Retour annoncé de Macky Sall à Dakar : l’APR se mobilise et prépare un accueil « avec éclat » à la hauteur de son leadership, Seydou Guèye décrypte les tensions au sommet - 13/07/2026

Pape Thiaw/ Salaire, primes et menace de boycott : les dessous d’un contrat explosif, des 50 millions de salaire aux primes estimées à 1,4 milliard de FCFA

Pape Thiaw/ Salaire, primes et menace de boycott : les dessous d’un contrat explosif, des 50 millions de salaire aux primes estimées à 1,4 milliard de FCFA - 13/07/2026

Assemblée nationale : Ousmane Sonko brandit la motion de censure contre le gouvernement Al Aminou Lô

Assemblée nationale : Ousmane Sonko brandit la motion de censure contre le gouvernement Al Aminou Lô - 12/07/2026

Révision Constitutionnelle : Ousmane Sonko « désavoue » les « sept Sages » et hausse le ton face à Diomaye Faye

Révision Constitutionnelle : Ousmane Sonko « désavoue » les « sept Sages » et hausse le ton face à Diomaye Faye - 12/07/2026

Ousmane Sonko solde ses comptes avec Diomaye: « On l’a propulsé au sommet et il s’est démarqué du projet, mettant en péril l’espoir du peuple qui s’est envolé!

Ousmane Sonko solde ses comptes avec Diomaye: « On l’a propulsé au sommet et il s’est démarqué du projet, mettant en péril l’espoir du peuple qui s’est envolé! - 12/07/2026

Mbour bascule : 10 des 16 maires affichent leur soutien à Diomaye après une audience stratégique au Palais

Mbour bascule : 10 des 16 maires affichent leur soutien à Diomaye après une audience stratégique au Palais - 12/07/2026

En route pour l’ONU, Macky Sall en audience chez le Président Diomaye Faye vers le 17 juillet

En route pour l’ONU, Macky Sall en audience chez le Président Diomaye Faye vers le 17 juillet - 12/07/2026

Décès de l'ancien émir Hamad ben Khalifa al-Thani, artisan du Qatar moderne

Décès de l'ancien émir Hamad ben Khalifa al-Thani, artisan du Qatar moderne - 12/07/2026

SONKO À MBACKÉ : « Ne vous laissez pas divertir par ceux qui n’ont personne derrière eux et qui n’ont pas de parti politique ».

SONKO À MBACKÉ : « Ne vous laissez pas divertir par ceux qui n’ont personne derrière eux et qui n’ont pas de parti politique ». - 12/07/2026

Économie sénégalaise en 2026 : le pétrole rééquilibre les échanges, l’inflation reste contenue, mais l’emploi demeure sous forte pression

Économie sénégalaise en 2026 : le pétrole rééquilibre les échanges, l’inflation reste contenue, mais l’emploi demeure sous forte pression - 12/07/2026

Chômage au Sénégal : le taux grimpe à 22,9 %, avec un pic de 52 % chez les femmes rurales

Chômage au Sénégal : le taux grimpe à 22,9 %, avec un pic de 52 % chez les femmes rurales - 12/07/2026

Commerce extérieur : le pétrole brut représente plus de 208 milliards de FCFA d’exportations en un mois, soit plus de 41 % des ventes du Sénégal et distance désormais l’or

Commerce extérieur : le pétrole brut représente plus de 208 milliards de FCFA d’exportations en un mois, soit plus de 41 % des ventes du Sénégal et distance désormais l’or - 12/07/2026

Ousmane Sonko aux cadres de Pastef à Mbacké : « Ce qui peut nous être fatal ne viendra que de nos divergences internes »

Ousmane Sonko aux cadres de Pastef à Mbacké : « Ce qui peut nous être fatal ne viendra que de nos divergences internes » - 11/07/2026

Grand Magal 2026 : Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké entre rappels, enseignements, et mises en garde pour un 18 Safar exempt d’impairs .

Grand Magal 2026 : Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké entre rappels, enseignements, et mises en garde pour un 18 Safar exempt d’impairs . - 11/07/2026

Macky Sall accomplit la Oumra en marge de sa tournée internationale

Macky Sall accomplit la Oumra en marge de sa tournée internationale - 11/07/2026

🔴 DIRECT | TOUBA : DÉCLARATION DE CHEIKH BASS ABDOU KHADRE MBACKÉ

🔴 DIRECT | TOUBA : DÉCLARATION DE CHEIKH BASS ABDOU KHADRE MBACKÉ - 11/07/2026

RSS Syndication