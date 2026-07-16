Journée mondiale de l’hypertension : « À Kaolack, le taux de prévalence de personnes hypertendues est de 33,2 % » (Dr Aissatou Barry Diouf, directrice régionale de la santé).

À Kaolack, le taux de prévalence de personnes hypertendues est de plus de 33%. La déclaration a été faite ce mercredi 15 juillet 2026 par le Docteur Aissatou Barry Diouf, Directrice régionale de la santé de Kaolack. « La prévalence de l’hypertension est estimée à l’échelle nationale à 28,2% chez les personnes âgées de 18 à 69 ans, selon la dernière enquête step réalisée en 2024. La même source faisait état d’une prévalence de 33,2% dans la région de Kaolack. Une prévalence qui est supérieure à la moyenne nationale pour vous dire que le chantier est grand pour lutter contre les maladies non transmissibles », a-t-elle déclaré tout en revenant sur les causes et les conséquences que l’HTA peut engendrer.

La Directrice régionale de la santé de Kaolack s’exprimait à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle sous le thème : « Maitriser hypertension artérielle ensemble ». Cette journée organisée sous l’impulsion de la Société sénégalaise de cardiologie (SOSECAR), avait pour but de sensibiliser les populations sur les dangers et risques de cette pathologie.

De son côté, le Docteur Souleymane Thiam, cardiologue à l'hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack, a encouragé les populations à adopter une alimentation équilibrée, pauvre en sel et en matières grasses, à vérifier leur tension artérielle et surtout à pratiquer une activité physique régulière pour faire face à cette maladie.