Rencontre entre Bassirou Diomaye et Macky Sall : les Sénégalais partagés entre critiques et soutien

À la veille de l’audience annoncée entre le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son prédécesseur Macky Sall, dans le cadre des démarches liées à la candidature de ce dernier à un poste international, Dakaractu est allé à la rencontre de citoyens à Dakar. Ce micro-trottoir révèle des opinions contrastées, entre critiques, réserves et appels à l’intérêt national.
L’annonce de la rencontre prévue ce vendredi entre le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et l’ancien président de la République, Macky Sall, continue d’alimenter les discussions dans l’espace public.
Dans les rues de Dakar, les réactions recueillies par Dakaractu témoignent d’une forte diversité de points de vue. Certains citoyens, se réclamant de la mouvance du parti au pouvoir, disent accueillir cette audience avec scepticisme. Ils estiment qu’elle soulève des interrogations au regard des attentes exprimées par une partie de la population à la suite des événements politiques des dernières années.
D’autres personnes interrogées défendent au contraire l’initiative présidentielle. Pour elles, un échange entre un ancien et un actuel dirigeant de l’État s’inscrit dans le fonctionnement normal des institutions et peut contribuer à préserver l’image du Sénégal sur la scène internationale. Plusieurs participants au micro-trottoir ont également salué ce qu’ils considèrent comme un geste d’ouverture, de respect républicain et de recherche de cohésion nationale.
Au delà des positions partisanes, de nombreux citoyens ont surtout appelé à davantage d’explications sur les objectifs de cette rencontre et sur les enjeux liés à la candidature de Macky Sall à des responsabilités internationales.
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