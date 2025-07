Ziguinchor / BFEM 2025 : 5.021 candidats vont concourir à partir de ce mercredi

Le BFEM marque une étape cruciale dans le parcours académique des élèves, ouvrant la voie vers l’enseignement secondaire supérieur. L’IEF de Ziguinchor souligne à cet effet l’enjeu majeur que représente cette session pour les apprenants, les familles et l’ensemble de la communauté éducative.

L’Inspection adresse ses vifs remerciements à toutes les parties prenantes, personnels pédagogiques et administratifs, autorités locales, forces de sécurité, collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers pour leur mobilisation sans faille en faveur d’une éducation inclusive et de qualité.

Dans un esprit de discipline et d’équité, l’IEF exhorte les candidats à se présenter dans leurs centres respectifs à l’heure, munis de leurs pièces requises, dans le calme, la concentration, et le respect strict des consignes réglementaires.