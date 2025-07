Ziguinchor : 20 individus interceptés dans une tentative d’émigration clandestine, dont trois présumés passeurs

Une opération menée par la Section de Recherches de Ziguinchor (SRZG) a permis, ce mardi, l'arrestation de 20 personnes impliquées dans une tentative de migration irrégulière vers l'Europe, via la Gambie. Parmi les individus interpellés figurent trois présumés passeurs, dont D. Diop, considéré comme le principal instigateur.



L'intervention des forces de sécurité fait suite à une information reçue par la SRZG le 7 juillet, signalant un départ imminent de migrants. Dès le lendemain, les enquêteurs ont infiltré le réseau et mis en place un dispositif de surveillance, notamment aux abords de la frontière de Mpack.



Selon les éléments recueillis, D. Diop avait rassemblé dix-sept (17) ressortissants guinéens qu'il prévoyait de conduire à Goundiour, en Gambie, point de départ d'un périple maritime illégal vers l'Europe. Un premier véhicule a été affrété depuis la gare routière de Ziguinchor pour le transport du groupe, tandis que le principal passeur présumé avait préféré emprunter un second véhicule pour éviter d'éveiller les soupçons.



Il a été interpellé par les forces de l'ordre au niveau du pont Émile Badiane. Le premier véhicule transportant les migrants a été stoppé à Diouloulou grâce au soutien de la brigade locale.



Au cours de l'enquête, un complice présumé, M. Niang, a également été appréhendé alors qu'il tentait de récupérer le solde du paiement auprès d'un migrant basé à Ziguinchor.



Les autorités ont également repéré d'autres groupes de candidats à la migration irrégulière, notamment des ressortissants de la Guinée-Bissau et du Sénégal, en attente de leur transfert vers la Gambie, contre rémunération.



Les mis en cause sont poursuivis pour tentative d'émigration irrégulière et escroquerie. L'enquête se poursuit afin de démanteler l'ensemble de la filière et d'identifier d'éventuelles ramifications, y compris à l'international.



Les forces de sécurité sénégalaises réaffirment leur détermination à combattre les réseaux clandestins de migration, responsables de nombreux drames humains et de pertes en vies humaines.