« Ziarra Générale » de Tivaouane / Dr Abdourahmane Diouf : « Nous pouvons être au bord du gouffre, mais nous ne tomberons pas dedans… »

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, conduisant la délégation présidentielle, a pris la parole lors de la 95e cérémonie de la « Ziarra Générale » de Tivaouane. Après avoir remercié la famille d’El Hadji Malick Sy, Dr Abdourahmane Diouf a indiqué que le message du président de la République est pratiquement similaire à celui délivré par Dr Papa Makhtar Kébé au nom du Khalife Serigne Babacar Sy Mansour. Le message du président, selon le ministre, se résume en ces mots : « De quelle société avons-nous besoin et dans quel pays voulons-nous vivre ? »



Selon le représentant du président de la République à cette « Ziarra Générale », il rappelle que nous devons fonder nos valeurs sur nos guides religieux que le Sénégal a connus. « Nous devons apprendre de ces guides religieux. Nous sommes la génération qui doit beaucoup apprendre de Serigne Babacar Sy. Le président Diomaye et son Premier ministre Ousmane Sonko le savent bien. Quelles que soient les difficultés, nous pouvons être au bord du gouffre, mais nous n’allons jamais tomber dedans, car nous avons des autorités religieuses matures qui nous rappellent toujours les valeurs religieuses et temporelles », a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.