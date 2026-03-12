Macky Sall au Forum mondial de Bakou sur le multilatéralisme en crise : Une étape dans la campagne sur la scène mondiale?

C’est sous le signe de la refondation de la coopération internationale que s’est ouvert le XIIIᵉ Forum mondial de Bakou, du 12 au 14 mars 2026. Réuni à l’invitation du gouvernement azerbaïdjanais, l’événement a rassemblé cette année autour du thème « Combler les divisions dans un monde en transition ». Ce qui traduit, l’ampleur des fractures que traversent les relations internationales.



Parmi les personnalités présentes, Macky Sall, ancien chef de l’État du Sénégal. Ce dernier a pris part aux échanges du panel consacré au multilatéralisme en crise et à la nécessité de repenser les cadres de la coopération internationale. Un panel dont la thématique peut coïncider avec les engagements portés par l’ancien président tout au long de son mandat, notamment à travers la présidence de l’Union africaine.



Le contexte général du Forum, marqué par la multiplication des crises géopolitiques, climatiques, économiques, a annoncé la couleur. La question de savoir comment les instances multilatérales peuvent retrouver leur efficacité et leur légitimité dans un monde de plus en plus fragmenté s’est imposée comme le fil conducteur des débats auxquels Macky Sall dit avoir contribué. Sa présence à Bakou intervient par ailleurs dans une période où son nom circule sur la scène internationale dans un autre registre : celui de la course au poste de Secrétaire général des Nations Unies, pour laquelle sa candidature a été officiellement soumise par le Burundi au nom de l’Union africaine.