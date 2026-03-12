Renégociation des contrats stratégiques : le PM Ousmane Sonko fera face à la presse ce jeudi

Comme annoncé dans le communiqué du Conseil des ministres d'hier, le chef du Gouvernement, Ousmane Sonko, animera une conférence de presse ce jeudi 12 mars 2026 à 17 heures à la Primature.
Cette rencontre avec la presse portera sur la question de la renégociation des conventions et contrats conclus dans les secteurs stratégiques de l’économie nationale.
Cette sortie médiatique devrait permettre au Premier ministre d’apporter des éclairages sur les orientations du Gouvernement concernant ces accords, dans un contexte marqué par la volonté des nouvelles autorités de revoir certains partenariats jugés défavorables aux intérêts du Sénégal.
Autres articles
-
Droits de douane: l’Europe met en garde l’administration Trump
-
Le nouveau guide suprême iranien sort du silence: “Nous nous vengerons du sang perdu”
-
Rufisque : surpris en train d’abuser d’un enfant de 8 ans, Ismaila Diallo risque 20 ans de réclusion
-
Son service Accusé d’avoir tué une patiente: le Pr Moussa Seydi contre-attaque et réclame 300 millions à Paulette Rita Xavière Badiane pour diffamation
-
Bataille judiciaire autour de l’extradition de Madiambal Diagne : la contre-attaque lancée à Paris… le bras de fer judiciaire s’intensifie