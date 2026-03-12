Kaolack : un commerçant arrêté pour viol sur une mineure de 16 ans, la victime enceinte de sept mois


Kaolack : un commerçant arrêté pour viol sur une mineure de 16 ans, la victime enceinte de sept mois
Le Commissariat central de Kaolack a procédé, le 9 mars 2026, à l’interpellation d’un individu poursuivi pour viol sur mineure de moins de 16 ans, suivi de grossesse. Cette arrestation fait suite à un « soit-transmis » du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kaolack, déclenchant l’ouverture d’une enquête.
 
Une grossesse découverte tardivement
 
Entendue par les enquêteurs, la mère de la victime a expliqué que le suspect, un commerçant du quartier, aurait abusé de la confiance de la famille pour imposer à la jeune fille des rapports sexuels répétés.
 
La situation n’a été découverte qu’après l’apparition de signes inquiétants chez l’adolescente, notamment des vomissements et un gonflement abdominal. Conduite dans une structure de santé, elle a été diagnostiquée enceinte de sept mois, selon le certificat médical établi par les médecins.
 
Le témoignage accablant de la victime
 
Placée sous le régime de protection des mineurs, la victime a livré aux enquêteurs un témoignage détaillé. Elle affirme avoir cédé sous la pression d’un chantage, le suspect menaçant de révéler des informations susceptibles de porter atteinte à sa vie privée.
 
Selon ses déclarations, les agressions se seraient déroulées à plusieurs reprises dans l’arrière-boutique du commerce tenu par le mis en cause.
 
Une perquisition qui confirme les déclarations
 
Les enquêteurs ont effectué une perquisition dans le local indiqué par la victime, permettant de relever plusieurs éléments concordants avec ses déclarations :
•  présence de matelas superposés à même le sol ;
•  téléviseur placé face à l’entrée ;
•  décor bicolore orange et blanc ;
•  porte battante en bois et espace servant de zone de stockage.
 
Ces éléments ont renforcé la cohérence entre la description fournie par la victime et la configuration réelle des lieux.
 
Le suspect nie les faits
 
Malgré ces indices jugés graves et concordants, ainsi que les éléments matériels relevés lors de la perquisition, le mis en cause continue de nier toute implication.
 
Cependant, compte tenu de la minorité de la victime et du chantage assimilé à une contrainte morale, les faits ont été requalifiés en viol sur mineure conformément aux dispositions du Code pénal.
 
Le suspect a été placé en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour établir l’ensemble des responsabilités.
Jeudi 12 Mars 2026
