Bataille judiciaire autour de l’extradition de Madiambal Diagne : la contre-attaque lancée à Paris… le bras de fer judiciaire s’intensifie


Bataille judiciaire autour de l’extradition de Madiambal Diagne : la contre-attaque lancée à Paris… le bras de fer judiciaire s’intensifie
La bataille judiciaire entre l’État du Sénégal et le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne entre dans une nouvelle phase en France. Selon le quotidien Les Échos, les avocats du fondateur du Groupe Avenir Communication ont officiellement déposé une déclaration de pourvoi en cassation, contestant ainsi la décision rendue par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles qui avait ordonné une extradition partielle vers le Sénégal.
 
Une nouvelle étape dans un bras de fer judiciaire
 
La procédure engagée par la défense marque l’ouverture d’un nouveau front judiciaire. Comme il l’avait annoncé, le patron du Groupe Avenir Communication a décidé d’user de toutes les voies de recours possibles pour contester la décision française.
 
Toujours d’après Les Échos, cette déclaration de pourvoi constitue la première étape d’un recours devant la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire en France.
 
Concrètement, les avocats de Madiambal Diagne devront attendre de recevoir l’arrêt complet de la Cour d’appel de Versailles avant de déposer leur mémoire détaillé. Dans ce document, ils exposeront les griefs juridiques et les arguments destinés à convaincre la haute juridiction de casser la décision.
 
Une extradition partielle qui complique le dossier
 
Dans sa décision, la Chambre de l’instruction de Versailles avait choisi une solution intermédiaire : ordonner une extradition partielle, estimant qu’une partie des faits reprochés était prescrite.
 
Cette décision a été perçue comme une demi-victoire par la défense, la juridiction ayant « coupé la poire en deux ». Mais elle laisse également un problème juridique complexe qui pourrait finalement être tranché par la Cour de cassation française.
 
Selon Les Échos, cette affaire pourrait encore durer longtemps, tant les recours possibles sont nombreux dans le système judiciaire français.
 
La menace d’un recours devant le Conseil d’État
 
La stratégie de la défense ne s’arrête pas à la Cour de cassation. L’avocat du patron de presse, Me Brengarth, avait déjà prévenu que si les autorités françaises signaient un décret d’extradition, un nouveau recours serait immédiatement introduit devant le Conseil d’État pour s’y opposer.
 
Il avait notamment précisé que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif de droit, ce qui signifie qu’une extradition pourrait théoriquement intervenir pendant la procédure. Dans ce cas, la défense promet de saisir la juridiction administrative suprême afin de bloquer la décision.
 
Des tensions diplomatiques en toile de fond
 
Cette affaire dépasse désormais le simple cadre judiciaire. D’après Les Échos, les autorités sénégalaises avaient exprimé leur mécontentement après la décision de la Cour d’appel de Versailles, allant jusqu’à évoquer la possibilité de suspendre les extraditions vers la France.
 
Au cœur du dossier, Madiambal Diagne est poursuivi par la justice sénégalaise pour escroquerie et blanchiment de capitaux, dans une affaire portant sur 21 milliards de francs CFA.
 
Le journaliste avait réussi à quitter le territoire sénégalais pour rejoindre Paris, en passant par la Gambie, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire.
 
Une affaire loin de son épilogue
 
Pour l’heure, le dossier reste entièrement entre les mains de la justice française. Entre le pourvoi devant la Cour de cassation, la possibilité d’un décret d’extradition et un éventuel recours devant le Conseil d’État, la procédure pourrait encore durer plusieurs mois, voire plusieurs années.
Autres articles
Jeudi 12 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Rufisque : surpris en train d’abuser d’un enfant de 8 ans, Ismaila Diallo risque 20 ans de réclusion

Rufisque : surpris en train d’abuser d’un enfant de 8 ans, Ismaila Diallo risque 20 ans de réclusion - 12/03/2026

Son service Accusé d’avoir tué une patiente: le Pr Moussa Seydi contre-attaque et réclame 300 millions à Paulette Rita Xavière Badiane pour diffamation

Son service Accusé d’avoir tué une patiente: le Pr Moussa Seydi contre-attaque et réclame 300 millions à Paulette Rita Xavière Badiane pour diffamation - 12/03/2026

Kaolack : un commerçant arrêté pour viol sur une mineure de 16 ans, la victime enceinte de sept mois

Kaolack : un commerçant arrêté pour viol sur une mineure de 16 ans, la victime enceinte de sept mois - 12/03/2026

Drame silencieux à Yoff-Aéroport : une aide cuisinière de 17 ans accouche en secret et cache son nouveau-né dans une armoire

Drame silencieux à Yoff-Aéroport : une aide cuisinière de 17 ans accouche en secret et cache son nouveau-né dans une armoire - 12/03/2026

Réforme de l'article 319 du Code pénal: « Une loi plus floue que celle qu'elle remplace », selon Me Oumar Youm

Réforme de l'article 319 du Code pénal: « Une loi plus floue que celle qu'elle remplace », selon Me Oumar Youm - 12/03/2026

Section de recherches (Sr) : Imam Al Amine Dramé placé en garde à vue pour appel à l'insurrection

Section de recherches (Sr) : Imam Al Amine Dramé placé en garde à vue pour appel à l'insurrection - 12/03/2026

Incendie au marché de Reubeuss : d’importants dégâts matériels enregistrés

Incendie au marché de Reubeuss : d’importants dégâts matériels enregistrés - 11/03/2026

Candidature de Macky Sall au poste de Sg de l'ONU :

Candidature de Macky Sall au poste de Sg de l'ONU : "Il dispose de l’expérience et du leadership nécessaires...(Balla Sall, ancien HCCT) - 11/03/2026

Photomontage visant le chef de l’État : le CORED se dessaisit du dossier, après l’ouverture d’une procédure judiciaire

Photomontage visant le chef de l’État : le CORED se dessaisit du dossier, après l’ouverture d’une procédure judiciaire - 11/03/2026

N’abusez- pas de notre patience! Appel insistant à la responsabilité, avant que ça ne soit trop tard pour tous. ( Elimane H. KANE )

N’abusez- pas de notre patience! Appel insistant à la responsabilité, avant que ça ne soit trop tard pour tous. ( Elimane H. KANE ) - 11/03/2026

Abdou Mbow: « Ñi porté projet de loi bi, ak ñiko voté, ñoy badienu Goor Jigeen Yi… »

Abdou Mbow: « Ñi porté projet de loi bi, ak ñiko voté, ñoy badienu Goor Jigeen Yi… » - 11/03/2026

Arrestations de journalistes, activistes et politiciens pour diffamation : Seydi Gassama condamne et rappelle à l’Etat la protection de la liberté d’expression

Arrestations de journalistes, activistes et politiciens pour diffamation : Seydi Gassama condamne et rappelle à l’Etat la protection de la liberté d’expression - 11/03/2026

Mois de la femme au Trésor public : L’Amicale des femmes prône le leadership assumé…

Mois de la femme au Trésor public : L’Amicale des femmes prône le leadership assumé… - 11/03/2026

Réforme pénale modifiant l'article 319 : Pourquoi le gouvernement a choisi la répression délictuelle plutôt que criminelle…

Réforme pénale modifiant l'article 319 : Pourquoi le gouvernement a choisi la répression délictuelle plutôt que criminelle… - 11/03/2026

Dialogue parlementaire sur la CSU : Les députés et les acteurs de la santé s’engagent pour une santé plus inclusive

Dialogue parlementaire sur la CSU : Les députés et les acteurs de la santé s’engagent pour une santé plus inclusive - 11/03/2026

Ville de Dakar : Le Maire, Abass Fall réceptionne 25 corbillards destinés aux communes de Dakar

Ville de Dakar : Le Maire, Abass Fall réceptionne 25 corbillards destinés aux communes de Dakar - 11/03/2026

Préparatifs du 4 avril à Thiès - L'armée mobilise les services compétents : reprise du système de pavage et des trottoirs...

Préparatifs du 4 avril à Thiès - L'armée mobilise les services compétents : reprise du système de pavage et des trottoirs... - 11/03/2026

TENSIONS À TOUBA / Des dégâts causés par une entreprise chinoise sur des habitations créent le désordre

TENSIONS À TOUBA / Des dégâts causés par une entreprise chinoise sur des habitations créent le désordre - 11/03/2026

CRD MAGAL MBACKÉ KHÉWAR / : Serigne Djily Mbacké interpelle les autorités sur la préservation du caractère religieux de Mbacké

CRD MAGAL MBACKÉ KHÉWAR / : Serigne Djily Mbacké interpelle les autorités sur la préservation du caractère religieux de Mbacké - 11/03/2026

Insolite à Thiès : des conducteurs de Jakarta interpellent un Asp et le livrent à la police pour non port de casque

Insolite à Thiès : des conducteurs de Jakarta interpellent un Asp et le livrent à la police pour non port de casque - 11/03/2026

Live TikTok, insultes et regrets : Libasse Diop arrêté puis déféré pour offense au Chef de l’État

Live TikTok, insultes et regrets : Libasse Diop arrêté puis déféré pour offense au Chef de l’État - 11/03/2026

Vidéo polémique et soupçons d’appel à l’insurrection : l’imam Mouhamadou Lamine Dramé, proche du parti Pastef convoqué par la Section de recherches

Vidéo polémique et soupçons d’appel à l’insurrection : l’imam Mouhamadou Lamine Dramé, proche du parti Pastef convoqué par la Section de recherches - 11/03/2026

CNRM : La loi attaquée devant le Conseil constitutionnel

CNRM : La loi attaquée devant le Conseil constitutionnel - 10/03/2026

CNRM attaquée devant le CC « Nous avons déposé un recours en inconstitutionnalité… » (Abdou Mbow)

CNRM attaquée devant le CC « Nous avons déposé un recours en inconstitutionnalité… » (Abdou Mbow) - 10/03/2026

Protection de l’enfance : un cahier des charges en validation pour encadrer les établissements d’accueil au Sénégal

Protection de l’enfance : un cahier des charges en validation pour encadrer les établissements d’accueil au Sénégal - 10/03/2026

Droits-Justice- Action : les femmes des médias publics plaident pour un meilleur accès des femmes à la justice

Droits-Justice- Action : les femmes des médias publics plaident pour un meilleur accès des femmes à la justice - 10/03/2026

Journée 8 Mars : La CJRS et l’AFMS posent le débat sur les défis numériques et le leadership des femmes

Journée 8 Mars : La CJRS et l’AFMS posent le débat sur les défis numériques et le leadership des femmes - 10/03/2026

La compagnie Air Sénégal lance l’initiative solidaire « Les Ailes de l’Espoir »

La compagnie Air Sénégal lance l’initiative solidaire « Les Ailes de l’Espoir » - 10/03/2026

Nécrologie: Décès de l'ancien international Sénégalais, Lamine Mboup

Nécrologie: Décès de l'ancien international Sénégalais, Lamine Mboup - 10/03/2026

Nécrologie : Décès du journaliste Abdou Diouf Junior

Nécrologie : Décès du journaliste Abdou Diouf Junior - 10/03/2026

RSS Syndication