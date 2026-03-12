Le nouveau guide suprême iranien sort du silence: “Nous nous vengerons du sang perdu”

Mojtaba Khamenei s'exprime pour la première fois
Mojtaba Khamenei, fils de feu Ali Khamenei et nouveau guide suprême iranien, s'est exprimé pour la première fois depuis sa désignation dans un message enregistré diffusé jeudi par la télévision d'État iranienne. "Nous nous vengerons du sang perdu, et surtout des tueries qui ont eu lieu dans ces écoles, nous ne les oublierons pas", a-t-il déclaré.
Dans son message, le nouveau guide iranien appelle également les pays de la région à fermer les bases militaires américaines sur leurs sols. "Je leur recommande de fermer au plus vite ces bases car ils ont dû comprendre désormais que les promesses américaines d'apporter sécurité et paix ne sont rien d'autre qu'un mensonge", a-t-il affirmé. Il leur demande de "clarifier leur position vis-à-vis des agresseurs de notre chère patrie et des assassins de notre peuple".
Mojtaba Khamenei promet par ailleurs de maintenir la fermeture du détroit d'Ormuz, après que Donald Trump a jugé que les prix du pétrole passaient après la nécessité de stopper l'Iran. "Chers frères combattants! Le souhait des masses populaires est la poursuite d'une défense efficace et dissuasive. Il faut aussi continuer à utiliser le levier du blocage du détroit d'Ormuz", a-t-il déclaré.
