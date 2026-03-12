Ousmane Sonko à la conquête des investisseurs : « Le Sénégal ne perdra jamais sa stabilité »


Ousmane Sonko à la conquête des investisseurs : « Le Sénégal ne perdra jamais sa stabilité »
À l'occasion du lancement des activités de mobilisation du secteur privé autour des agropoles et sites industriels, le Premier ministre Ousmane Sonko a dressé un plaidoyer ambitieux en faveur de l'attractivité du Sénégal, en s'appuyant sur ses ressources naturelles, sa position géographique stratégique et, surtout, sa stabilité politique.
 
Le Premier ministre a ouvert son intervention en indiquant que les ressources naturelles du Sénégal gaz, pétrole, phosphore, or n'ont pas, par le passé, été négociées à la hauteur de leur potentiel. « Elles ont été mal négociées par des régimes précédents », a-t-il affirmé sans détour, posant d'emblée le cadre d'une rupture assumée avec la gestion antérieure. Parmi ces ressources, Ousmane Sonko a accordé une attention particulière au phosphore, présenté comme un levier central pour la souveraineté agricole. Le Sénégal entend, selon lui, reprendre la main sur cette filière afin de produire des engrais organiques et sur mesure, destinés à booster la productivité agricole nationale. Une ambition selon lui, qui s'inscrit dans la logique de souveraineté alimentaire portée par le gouvernement.
 
« Le plus important, avant même le gaz et le pétrole, c'est la stabilité. Un pays sans stabilité, quelles que soient ses richesses, se trouve dans une situation extrêmement difficile. »
 
C'est toutefois la stabilité qui constitue, aux yeux du Premier ministre, la ressource première du pays. Dans un discours manifestement adressé aux opérateurs privés étrangers, le Premier ministre a insisté sur la solidité du cadre démocratique sénégalais, tout en reconnaissant que le débat public y est vif. « C'est un débat sain qui permet de confronter les idées et les opinions, mais de manière civile », a-t-il précisé, balayant d'un revers toute inquiétude sur une éventuelle instabilité à venir.
 
Sur le plan géographique, le chef du gouvernement a rappelé l'atout considérable que représente la position du Sénégal : à sept heures du continent américain, aux portes de l'Afrique de l'Ouest, et membre d'un espace CEDEAO de plus de 400 millions de consommateurs répartis sur six millions de kilomètres carrés. « Il faut voir le Sénégal dans un ensemble qui s'appelle l'Afrique », a-t-il plaidé, invitant les investisseurs à élargir leur lecture du marché adressable. À cet atout géographique s'ajoute, selon Ousmane Sonko, un capital humain de premier ordre : une population majoritairement jeune avec plus de 60 % de moins de trente-cinq ans et qui « ne demande qu'à être formée et employée ». Le Premier ministre a par ailleurs rappelé que le Sénégal entend capter à la fois les capitaux privés étrangers et mobiliser l'investissement privé national, dans le cadre d'un Conseil présidentiel pour l'investissement dont la tenue est annoncée comme imminente.
 
En guise de conclusion, Sonko a tracé une perspective continentale : l'Afrique, a-t-il estimé, est en mesure de jouer pour la croissance mondiale le rôle qu'a tenu la Chine au cours des dernières décennies. Un message qui se voulait autant un appel à l'action pour les investisseurs qu'un positionnement politique sur la place du continent dans les équilibres économiques mondiaux à venir.
Autres articles
Jeudi 12 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Loi anti-LGBT au Sénégal : le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Turk invite le PR Diomaye Faye

Loi anti-LGBT au Sénégal : le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Turk invite le PR Diomaye Faye " à ne pas promulguer cette loi néfaste" - 12/03/2026

Renégociation des contrats miniers: l’État chiffre à 1075,9 milliards le préjudice subi face aux ICS

Renégociation des contrats miniers: l’État chiffre à 1075,9 milliards le préjudice subi face aux ICS - 12/03/2026

Macky Sall au Forum mondial de Bakou sur le multilatéralisme en crise : Une étape dans la campagne sur la scène mondiale?

Macky Sall au Forum mondial de Bakou sur le multilatéralisme en crise : Une étape dans la campagne sur la scène mondiale? - 12/03/2026

Droits de douane: l’Europe met en garde l’administration Trump

Droits de douane: l’Europe met en garde l’administration Trump - 12/03/2026

Le nouveau guide suprême iranien sort du silence: “Nous nous vengerons du sang perdu”

Le nouveau guide suprême iranien sort du silence: “Nous nous vengerons du sang perdu” - 12/03/2026

Renégociation des contrats stratégiques : le PM Ousmane Sonko fera face à la presse ce jeudi

Renégociation des contrats stratégiques : le PM Ousmane Sonko fera face à la presse ce jeudi - 12/03/2026

Rufisque : surpris en train d’abuser d’un enfant de 8 ans, Ismaila Diallo risque 20 ans de réclusion

Rufisque : surpris en train d’abuser d’un enfant de 8 ans, Ismaila Diallo risque 20 ans de réclusion - 12/03/2026

Son service Accusé d’avoir tué une patiente: le Pr Moussa Seydi contre-attaque et réclame 300 millions à Paulette Rita Xavière Badiane pour diffamation

Son service Accusé d’avoir tué une patiente: le Pr Moussa Seydi contre-attaque et réclame 300 millions à Paulette Rita Xavière Badiane pour diffamation - 12/03/2026

Bataille judiciaire autour de l’extradition de Madiambal Diagne : la contre-attaque lancée à Paris… le bras de fer judiciaire s’intensifie

Bataille judiciaire autour de l’extradition de Madiambal Diagne : la contre-attaque lancée à Paris… le bras de fer judiciaire s’intensifie - 12/03/2026

Kaolack : un commerçant arrêté pour viol sur une mineure de 16 ans, la victime enceinte de sept mois

Kaolack : un commerçant arrêté pour viol sur une mineure de 16 ans, la victime enceinte de sept mois - 12/03/2026

Drame silencieux à Yoff-Aéroport : une aide cuisinière de 17 ans accouche en secret et cache son nouveau-né dans une armoire

Drame silencieux à Yoff-Aéroport : une aide cuisinière de 17 ans accouche en secret et cache son nouveau-né dans une armoire - 12/03/2026

Réforme de l'article 319 du Code pénal: « Une loi plus floue que celle qu'elle remplace », selon Me Oumar Youm

Réforme de l'article 319 du Code pénal: « Une loi plus floue que celle qu'elle remplace », selon Me Oumar Youm - 12/03/2026

Section de recherches (Sr) : Imam Al Amine Dramé placé en garde à vue pour appel à l'insurrection

Section de recherches (Sr) : Imam Al Amine Dramé placé en garde à vue pour appel à l'insurrection - 12/03/2026

Incendie au marché de Reubeuss : d’importants dégâts matériels enregistrés

Incendie au marché de Reubeuss : d’importants dégâts matériels enregistrés - 11/03/2026

Candidature de Macky Sall au poste de Sg de l'ONU :

Candidature de Macky Sall au poste de Sg de l'ONU : "Il dispose de l’expérience et du leadership nécessaires...(Balla Sall, ancien HCCT) - 11/03/2026

Photomontage visant le chef de l’État : le CORED se dessaisit du dossier, après l’ouverture d’une procédure judiciaire

Photomontage visant le chef de l’État : le CORED se dessaisit du dossier, après l’ouverture d’une procédure judiciaire - 11/03/2026

N’abusez- pas de notre patience! Appel insistant à la responsabilité, avant que ça ne soit trop tard pour tous. ( Elimane H. KANE )

N’abusez- pas de notre patience! Appel insistant à la responsabilité, avant que ça ne soit trop tard pour tous. ( Elimane H. KANE ) - 11/03/2026

Abdou Mbow: « Ñi porté projet de loi bi, ak ñiko voté, ñoy badienu Goor Jigeen Yi… »

Abdou Mbow: « Ñi porté projet de loi bi, ak ñiko voté, ñoy badienu Goor Jigeen Yi… » - 11/03/2026

Arrestations de journalistes, activistes et politiciens pour diffamation : Seydi Gassama condamne et rappelle à l’Etat la protection de la liberté d’expression

Arrestations de journalistes, activistes et politiciens pour diffamation : Seydi Gassama condamne et rappelle à l’Etat la protection de la liberté d’expression - 11/03/2026

Mois de la femme au Trésor public : L’Amicale des femmes prône le leadership assumé…

Mois de la femme au Trésor public : L’Amicale des femmes prône le leadership assumé… - 11/03/2026

Réforme pénale modifiant l'article 319 : Pourquoi le gouvernement a choisi la répression délictuelle plutôt que criminelle…

Réforme pénale modifiant l'article 319 : Pourquoi le gouvernement a choisi la répression délictuelle plutôt que criminelle… - 11/03/2026

Dialogue parlementaire sur la CSU : Les députés et les acteurs de la santé s’engagent pour une santé plus inclusive

Dialogue parlementaire sur la CSU : Les députés et les acteurs de la santé s’engagent pour une santé plus inclusive - 11/03/2026

Ville de Dakar : Le Maire, Abass Fall réceptionne 25 corbillards destinés aux communes de Dakar

Ville de Dakar : Le Maire, Abass Fall réceptionne 25 corbillards destinés aux communes de Dakar - 11/03/2026

Préparatifs du 4 avril à Thiès - L'armée mobilise les services compétents : reprise du système de pavage et des trottoirs...

Préparatifs du 4 avril à Thiès - L'armée mobilise les services compétents : reprise du système de pavage et des trottoirs... - 11/03/2026

TENSIONS À TOUBA / Des dégâts causés par une entreprise chinoise sur des habitations créent le désordre

TENSIONS À TOUBA / Des dégâts causés par une entreprise chinoise sur des habitations créent le désordre - 11/03/2026

CRD MAGAL MBACKÉ KHÉWAR / : Serigne Djily Mbacké interpelle les autorités sur la préservation du caractère religieux de Mbacké

CRD MAGAL MBACKÉ KHÉWAR / : Serigne Djily Mbacké interpelle les autorités sur la préservation du caractère religieux de Mbacké - 11/03/2026

Insolite à Thiès : des conducteurs de Jakarta interpellent un Asp et le livrent à la police pour non port de casque

Insolite à Thiès : des conducteurs de Jakarta interpellent un Asp et le livrent à la police pour non port de casque - 11/03/2026

Live TikTok, insultes et regrets : Libasse Diop arrêté puis déféré pour offense au Chef de l’État

Live TikTok, insultes et regrets : Libasse Diop arrêté puis déféré pour offense au Chef de l’État - 11/03/2026

Vidéo polémique et soupçons d’appel à l’insurrection : l’imam Mouhamadou Lamine Dramé, proche du parti Pastef convoqué par la Section de recherches

Vidéo polémique et soupçons d’appel à l’insurrection : l’imam Mouhamadou Lamine Dramé, proche du parti Pastef convoqué par la Section de recherches - 11/03/2026

CNRM : La loi attaquée devant le Conseil constitutionnel

CNRM : La loi attaquée devant le Conseil constitutionnel - 10/03/2026

RSS Syndication