Rufisque : surpris en train d’abuser d’un enfant de 8 ans, Ismaila Diallo risque 20 ans de réclusion


Rufisque : surpris en train d’abuser d’un enfant de 8 ans, Ismaila Diallo risque 20 ans de réclusion
Un dossier particulièrement choquant a été examiné devant la chambre criminelle de Dakar. Selon le quotidien Les Échos, un jeune homme nommé Ismaila Diallo, aujourd’hui âgé de 24 ans, encourt 20 ans de réclusion criminelle pour viol, pédophilie et actes contre-nature commis sur un mineur de huit ans.
 
Les faits remontent à 2021 dans le quartier Gouye Mouride à Rufisque, où l’accusé, alors âgé de 19 ans, aurait été surpris en flagrant délit dans un bâtiment en construction avec l’enfant.
 
Un récidiviste déjà condamné
 
Le dossier révèle un passé judiciaire déjà chargé. D’après Les Échos, Ismaila Diallo avait été condamné en 2019 à six mois de prison ferme pour actes contre-nature. Malgré cette condamnation, il aurait récidivé deux ans plus tard dans des circonstances encore plus graves.
 
Le procès de ce jeune homme intervient d’ailleurs dans un contexte particulier au Sénégal, marqué par un débat public sur le durcissement des sanctions liées aux actes contre-nature, après plusieurs arrestations liées à ces infractions.
 
Mais dans cette affaire précise, la gravité réside surtout dans l’âge de la victime, un enfant de huit ans.
 
Surpris par des passants alertés par les cris de l’enfant
 
Selon les éléments de l’enquête, les faits se seraient déroulés le 16 juillet 2021. Des passants, alertés par les cris de détresse du garçon, se seraient dirigés vers un bâtiment en construction où ils auraient surpris l’accusé en train d’abuser de l’enfant.
 
Le père de la victime, M. Kane, avait aussitôt déposé plainte au commissariat de Gouye Mouride.
 
Dans sa déclaration aux enquêteurs, il expliquait que son fils se plaignait régulièrement de douleurs et d’abcès à l’anus, ce qui l’avait conduit à l’emmener à l’hôpital.
 
Des constatations médicales accablantes
 
Conduit à l’Hôpital Youssoupha Mbargane de Rufisque, l’enfant a été examiné par des médecins qui ont constaté des fissures anales récentes et anciennes.
 
Ces observations médicales ont renforcé les soupçons d’abus sexuels répétés.
 
Entendu par les enquêteurs, le mineur aurait affirmé que l’accusé l’avait agressé à trois reprises. Selon son récit, Ismaila Diallo l’aurait attiré à chaque fois dans un bâtiment en construction, où il le déshabillait avant de l’agresser sexuellement.
 
Des aveux troublants lors de l’enquête
 
Interpellé, l’accusé n’aurait pas immédiatement contesté les faits. Toujours selon Les Échos, il aurait même déclaré aux enquêteurs être habitué à ce type d’actes.
 
Pour expliquer son comportement, il aurait affirmé avoir lui-même été victime de viol dans un daara par son maître coranique, évoquant un traumatisme remontant à son enfance.
 
Devant le juge d’instruction, il avait également indiqué que ses parents étaient au courant de ses penchants sexuels, allant jusqu’à leur demander de lui trouver une épouse afin de l’aider à changer.
 
Placée sous mandat de dépôt le 26 juillet 2021, l’affaire a finalement été jugée plusieurs années plus tard devant la chambre criminelle.
 
Revirement spectaculaire à la barre
 
Lors de son procès à Dakar, l’accusé a totalement changé de version.
 
À la barre, il a rejeté l’ensemble des aveux faits à la police et devant le juge d’instruction. Il a affirmé que, le jour des faits, c’est le mineur lui-même qui serait venu le retrouver après l’école à son commerce vers 17 heures.
 
Selon lui, l’enfant lui aurait proposé une relation sexuelle et ils se seraient rendus dans un bâtiment en construction. Il a toutefois soutenu que l’acte n’aurait finalement pas eu lieu, expliquant qu’ils auraient été surpris juste après s’être déshabillés.
 
Une version qui contraste fortement avec les éléments de l’enquête et les constatations médicales.
 
Le procureur requiert 20 ans de prison
 
Face à la gravité des faits et à la minorité de la victime, le procureur de la République a requis 20 ans de réclusion criminelle contre Ismaila Diallo.
 
La défense, pour sa part, a adopté une position inhabituelle. L’avocat du prévenu a évoqué la clause de conscience, indiquant qu’il préférait s’en remettre à la sagesse du tribunal pour décider du sort de son client.
 
Verdict attendu en avril
 
La victime et son représentant légal étant absents à l’audience, la chambre criminelle de Dakar a mis l’affaire en délibéré.
 
Le jugement sera rendu le 14 avril 2026.
Autres articles
Jeudi 12 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Son service Accusé d’avoir tué une patiente: le Pr Moussa Seydi contre-attaque et réclame 300 millions à Paulette Rita Xavière Badiane pour diffamation

Son service Accusé d’avoir tué une patiente: le Pr Moussa Seydi contre-attaque et réclame 300 millions à Paulette Rita Xavière Badiane pour diffamation - 12/03/2026

Bataille judiciaire autour de l’extradition de Madiambal Diagne : la contre-attaque lancée à Paris… le bras de fer judiciaire s’intensifie

Bataille judiciaire autour de l’extradition de Madiambal Diagne : la contre-attaque lancée à Paris… le bras de fer judiciaire s’intensifie - 12/03/2026

Kaolack : un commerçant arrêté pour viol sur une mineure de 16 ans, la victime enceinte de sept mois

Kaolack : un commerçant arrêté pour viol sur une mineure de 16 ans, la victime enceinte de sept mois - 12/03/2026

Drame silencieux à Yoff-Aéroport : une aide cuisinière de 17 ans accouche en secret et cache son nouveau-né dans une armoire

Drame silencieux à Yoff-Aéroport : une aide cuisinière de 17 ans accouche en secret et cache son nouveau-né dans une armoire - 12/03/2026

Réforme de l'article 319 du Code pénal: « Une loi plus floue que celle qu'elle remplace », selon Me Oumar Youm

Réforme de l'article 319 du Code pénal: « Une loi plus floue que celle qu'elle remplace », selon Me Oumar Youm - 12/03/2026

Section de recherches (Sr) : Imam Al Amine Dramé placé en garde à vue pour appel à l'insurrection

Section de recherches (Sr) : Imam Al Amine Dramé placé en garde à vue pour appel à l'insurrection - 12/03/2026

Incendie au marché de Reubeuss : d’importants dégâts matériels enregistrés

Incendie au marché de Reubeuss : d’importants dégâts matériels enregistrés - 11/03/2026

Candidature de Macky Sall au poste de Sg de l'ONU :

Candidature de Macky Sall au poste de Sg de l'ONU : "Il dispose de l’expérience et du leadership nécessaires...(Balla Sall, ancien HCCT) - 11/03/2026

Photomontage visant le chef de l’État : le CORED se dessaisit du dossier, après l’ouverture d’une procédure judiciaire

Photomontage visant le chef de l’État : le CORED se dessaisit du dossier, après l’ouverture d’une procédure judiciaire - 11/03/2026

N’abusez- pas de notre patience! Appel insistant à la responsabilité, avant que ça ne soit trop tard pour tous. ( Elimane H. KANE )

N’abusez- pas de notre patience! Appel insistant à la responsabilité, avant que ça ne soit trop tard pour tous. ( Elimane H. KANE ) - 11/03/2026

Abdou Mbow: « Ñi porté projet de loi bi, ak ñiko voté, ñoy badienu Goor Jigeen Yi… »

Abdou Mbow: « Ñi porté projet de loi bi, ak ñiko voté, ñoy badienu Goor Jigeen Yi… » - 11/03/2026

Arrestations de journalistes, activistes et politiciens pour diffamation : Seydi Gassama condamne et rappelle à l’Etat la protection de la liberté d’expression

Arrestations de journalistes, activistes et politiciens pour diffamation : Seydi Gassama condamne et rappelle à l’Etat la protection de la liberté d’expression - 11/03/2026

Mois de la femme au Trésor public : L’Amicale des femmes prône le leadership assumé…

Mois de la femme au Trésor public : L’Amicale des femmes prône le leadership assumé… - 11/03/2026

Réforme pénale modifiant l'article 319 : Pourquoi le gouvernement a choisi la répression délictuelle plutôt que criminelle…

Réforme pénale modifiant l'article 319 : Pourquoi le gouvernement a choisi la répression délictuelle plutôt que criminelle… - 11/03/2026

Dialogue parlementaire sur la CSU : Les députés et les acteurs de la santé s’engagent pour une santé plus inclusive

Dialogue parlementaire sur la CSU : Les députés et les acteurs de la santé s’engagent pour une santé plus inclusive - 11/03/2026

Ville de Dakar : Le Maire, Abass Fall réceptionne 25 corbillards destinés aux communes de Dakar

Ville de Dakar : Le Maire, Abass Fall réceptionne 25 corbillards destinés aux communes de Dakar - 11/03/2026

Préparatifs du 4 avril à Thiès - L'armée mobilise les services compétents : reprise du système de pavage et des trottoirs...

Préparatifs du 4 avril à Thiès - L'armée mobilise les services compétents : reprise du système de pavage et des trottoirs... - 11/03/2026

TENSIONS À TOUBA / Des dégâts causés par une entreprise chinoise sur des habitations créent le désordre

TENSIONS À TOUBA / Des dégâts causés par une entreprise chinoise sur des habitations créent le désordre - 11/03/2026

CRD MAGAL MBACKÉ KHÉWAR / : Serigne Djily Mbacké interpelle les autorités sur la préservation du caractère religieux de Mbacké

CRD MAGAL MBACKÉ KHÉWAR / : Serigne Djily Mbacké interpelle les autorités sur la préservation du caractère religieux de Mbacké - 11/03/2026

Insolite à Thiès : des conducteurs de Jakarta interpellent un Asp et le livrent à la police pour non port de casque

Insolite à Thiès : des conducteurs de Jakarta interpellent un Asp et le livrent à la police pour non port de casque - 11/03/2026

Live TikTok, insultes et regrets : Libasse Diop arrêté puis déféré pour offense au Chef de l’État

Live TikTok, insultes et regrets : Libasse Diop arrêté puis déféré pour offense au Chef de l’État - 11/03/2026

Vidéo polémique et soupçons d’appel à l’insurrection : l’imam Mouhamadou Lamine Dramé, proche du parti Pastef convoqué par la Section de recherches

Vidéo polémique et soupçons d’appel à l’insurrection : l’imam Mouhamadou Lamine Dramé, proche du parti Pastef convoqué par la Section de recherches - 11/03/2026

CNRM : La loi attaquée devant le Conseil constitutionnel

CNRM : La loi attaquée devant le Conseil constitutionnel - 10/03/2026

CNRM attaquée devant le CC « Nous avons déposé un recours en inconstitutionnalité… » (Abdou Mbow)

CNRM attaquée devant le CC « Nous avons déposé un recours en inconstitutionnalité… » (Abdou Mbow) - 10/03/2026

Protection de l’enfance : un cahier des charges en validation pour encadrer les établissements d’accueil au Sénégal

Protection de l’enfance : un cahier des charges en validation pour encadrer les établissements d’accueil au Sénégal - 10/03/2026

Droits-Justice- Action : les femmes des médias publics plaident pour un meilleur accès des femmes à la justice

Droits-Justice- Action : les femmes des médias publics plaident pour un meilleur accès des femmes à la justice - 10/03/2026

Journée 8 Mars : La CJRS et l’AFMS posent le débat sur les défis numériques et le leadership des femmes

Journée 8 Mars : La CJRS et l’AFMS posent le débat sur les défis numériques et le leadership des femmes - 10/03/2026

La compagnie Air Sénégal lance l’initiative solidaire « Les Ailes de l’Espoir »

La compagnie Air Sénégal lance l’initiative solidaire « Les Ailes de l’Espoir » - 10/03/2026

Nécrologie: Décès de l'ancien international Sénégalais, Lamine Mboup

Nécrologie: Décès de l'ancien international Sénégalais, Lamine Mboup - 10/03/2026

Nécrologie : Décès du journaliste Abdou Diouf Junior

Nécrologie : Décès du journaliste Abdou Diouf Junior - 10/03/2026

RSS Syndication