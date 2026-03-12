Drame silencieux à Yoff-Aéroport : une aide cuisinière de 17 ans accouche en secret et cache son nouveau-né dans une armoire

Un drame bouleversant s’est produit dans le quartier de Yoff-Aéroport, à Dakar. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, une adolescente de 17 ans, employée comme aide cuisinière dans une maison, a été arrêtée puis déférée au parquet pour infanticide après la découverte du corps sans vie d’un nouveau-né dans une armoire.



Une macabre découverte dans une maison familiale



Les faits remontent à la soirée du 9 mars. D’après Libération, c’est C. Ndiaye, chef de famille dans la maison où travaillait la jeune fille, qui a alerté les gendarmes de la brigade de la Foire.



L’alerte est donnée après une découverte glaçante faite par son épouse : le corps sans vie d’un nourrisson dissimulé dans le tiroir d’une armoire au sein du domicile familial situé à Yoff-Aéroport.



Face à cette scène choquante, les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur les lieux pour effectuer les premiers constats et ouvrir une enquête.



Les soupçons se portent rapidement sur l’employée



Les investigations menées sur place ont très vite orienté les soupçons vers F. Mballo, une adolescente de 17 ans, employée comme aide cuisinière dans la maison depuis environ deux mois.



Confrontée aux éléments recueillis par les gendarmes, la jeune fille est finalement passée aux aveux, rapporte Libération. Elle a reconnu avoir accouché seule, en secret, avant de placer le nouveau-né dans un tiroir de l’armoire où il a été retrouvé sans vie.



Après ces déclarations, elle a été immédiatement interpellée par les gendarmes puis conduite dans leurs locaux pour les besoins de l’enquête.



La peur des représailles familiales évoquée



Lors de son audition, la jeune mise en cause a expliqué avoir agi sous l’effet de la peur des réactions de sa famille. Selon ses déclarations relayées par Libération, elle redoutait particulièrement la colère de ses parents, car elle avait déjà eu un premier enfant hors mariage.



Cette situation, combinée à la crainte du rejet familial et social, l’aurait poussée à cacher sa grossesse puis à accoucher dans la plus grande discrétion.



Déférée au parquet pour infanticide



À l’issue de sa garde à vue, F. Mballo a été déférée au parquet ce mercredi pour répondre des faits d’infanticide.



L’enquête devra désormais déterminer avec précision les circonstances exactes de la mort du nouveau-né et établir les responsabilités pénales dans cette affaire qui a profondément choqué le voisinage et suscité l’émotion dans le quartier.