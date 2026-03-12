Droits de douane: l’Europe met en garde l’administration Trump

L’UE réagira “avec fermeté” à toute violation par les États-Unis de leur accord commercial conclu l’été dernier, a prévenu jeudi un porte-parole de l’exécutif européen, alors que Washington a lancé des enquêtes commerciales préfigurant de nouveaux droits de douane.

“La Commission répondra avec fermeté et de manière proportionnée à toute violation des engagements” figurant dans cet accord, a déclaré à la presse Olof Gill, un des porte-parole de Bruxelles, soulignant que l’UE avait demandé à Washington des “clarifications” sur l’ouverture de ces enquêtes.



La Maison-Blanche a annoncé mercredi lancer une série d'enquêtes destinées à documenter des préjudices économiques subis par les États-Unis, première étape pour imposer de nouveaux droits de douane, après ceux annulés par la Cour suprême.





“Sans stabilité, il ne peut y avoir d’accord”

"Ils nous menacent déjà de nouveaux droits de douane. Il est impossible de travailler avec l'administration Trump dans ces conditions", a fulminé l'eurodéputée belge Kathleen Van Brempt (Vooruit, S&D), vice-présidente de la commission du commerce international au Parlement européen (INTA).

