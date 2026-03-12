Droits de douane: l’Europe met en garde l’administration Trump


Droits de douane: l’Europe met en garde l’administration Trump
L’UE réagira “avec fermeté” à toute violation par les États-Unis de leur accord commercial conclu l’été dernier, a prévenu jeudi un porte-parole de l’exécutif européen, alors que Washington a lancé des enquêtes commerciales préfigurant de nouveaux droits de douane.

“La Commission répondra avec fermeté et de manière proportionnée à toute violation des engagements” figurant dans cet accord, a déclaré à la presse Olof Gill, un des porte-parole de Bruxelles, soulignant que l’UE avait demandé à Washington des “clarifications” sur l’ouverture de ces enquêtes.

La Maison-Blanche a annoncé mercredi lancer une série d'enquêtes destinées à documenter des préjudices économiques subis par les États-Unis, première étape pour imposer de nouveaux droits de douane, après ceux annulés par la Cour suprême.
 

“Sans stabilité, il ne peut y avoir d’accord”

"Ils nous menacent déjà de nouveaux droits de douane. Il est impossible de travailler avec l'administration Trump dans ces conditions", a fulminé l'eurodéputée belge Kathleen Van Brempt (Vooruit, S&D), vice-présidente de la commission du commerce international au Parlement européen (INTA).

“Sans stabilité, il ne peut y avoir d’accord. Nous ne signerons pas de chèque en blanc tant qu’ils continueront de menacer notre économie, nos industries et les moyens de subsistance de millions d’Européens”, a-t-elle ajouté sur les réseaux sociaux. 
 

Le président de la commission INTA, l’Allemand Bernd Lange (S&D) concède que “nous savions que des enquêtes allaient être menées en vertu de l’article 301 de la loi américaine sur les douanes et la protection des frontières”. “Néanmoins, l’incertitude persiste. Le gouvernement américain ne s’est toujours pas clairement engagé à respecter les obligations découlant de l’accord de Turnberry, et il n’y a pas de garantie que ces enquêtes n’aboutiront pas à une hausse plus importante encore des droits de douane de l’UE”, fait-il observer.
 

“Inacceptable”

Les négociateurs du Parlement européen veulent en outre voir se concrétiser les premières mesures pour ramener les dérivés de l’acier et de l’aluminium (machines agricoles et autres produits industriels importants) de 50 % au taux tarifaire convenu de 15 %, ajoute Bernd Lange. “Nous verrons où mèneront les enquêtes, mais tout ce qui s’écarte des engagements de l’accord de Turnberry sera inacceptable”, conclut-il.

 
Autres articles
Jeudi 12 Mars 2026
7sur7.be



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Loi anti-LGBT au Sénégal : le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Turk invite le PR Diomaye Faye

Loi anti-LGBT au Sénégal : le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Turk invite le PR Diomaye Faye " à ne pas promulguer cette loi néfaste" - 12/03/2026

Renégociation des contrats miniers: l’État chiffre à 1075,9 milliards le préjudice subi face aux ICS

Renégociation des contrats miniers: l’État chiffre à 1075,9 milliards le préjudice subi face aux ICS - 12/03/2026

Ousmane Sonko à la conquête des investisseurs : « Le Sénégal ne perdra jamais sa stabilité »

Ousmane Sonko à la conquête des investisseurs : « Le Sénégal ne perdra jamais sa stabilité » - 12/03/2026

Macky Sall au Forum mondial de Bakou sur le multilatéralisme en crise : Une étape dans la campagne sur la scène mondiale?

Macky Sall au Forum mondial de Bakou sur le multilatéralisme en crise : Une étape dans la campagne sur la scène mondiale? - 12/03/2026

Le nouveau guide suprême iranien sort du silence: “Nous nous vengerons du sang perdu”

Le nouveau guide suprême iranien sort du silence: “Nous nous vengerons du sang perdu” - 12/03/2026

Renégociation des contrats stratégiques : le PM Ousmane Sonko fera face à la presse ce jeudi

Renégociation des contrats stratégiques : le PM Ousmane Sonko fera face à la presse ce jeudi - 12/03/2026

Rufisque : surpris en train d’abuser d’un enfant de 8 ans, Ismaila Diallo risque 20 ans de réclusion

Rufisque : surpris en train d’abuser d’un enfant de 8 ans, Ismaila Diallo risque 20 ans de réclusion - 12/03/2026

Son service Accusé d’avoir tué une patiente: le Pr Moussa Seydi contre-attaque et réclame 300 millions à Paulette Rita Xavière Badiane pour diffamation

Son service Accusé d’avoir tué une patiente: le Pr Moussa Seydi contre-attaque et réclame 300 millions à Paulette Rita Xavière Badiane pour diffamation - 12/03/2026

Bataille judiciaire autour de l’extradition de Madiambal Diagne : la contre-attaque lancée à Paris… le bras de fer judiciaire s’intensifie

Bataille judiciaire autour de l’extradition de Madiambal Diagne : la contre-attaque lancée à Paris… le bras de fer judiciaire s’intensifie - 12/03/2026

Kaolack : un commerçant arrêté pour viol sur une mineure de 16 ans, la victime enceinte de sept mois

Kaolack : un commerçant arrêté pour viol sur une mineure de 16 ans, la victime enceinte de sept mois - 12/03/2026

Drame silencieux à Yoff-Aéroport : une aide cuisinière de 17 ans accouche en secret et cache son nouveau-né dans une armoire

Drame silencieux à Yoff-Aéroport : une aide cuisinière de 17 ans accouche en secret et cache son nouveau-né dans une armoire - 12/03/2026

Réforme de l'article 319 du Code pénal: « Une loi plus floue que celle qu'elle remplace », selon Me Oumar Youm

Réforme de l'article 319 du Code pénal: « Une loi plus floue que celle qu'elle remplace », selon Me Oumar Youm - 12/03/2026

Section de recherches (Sr) : Imam Al Amine Dramé placé en garde à vue pour appel à l'insurrection

Section de recherches (Sr) : Imam Al Amine Dramé placé en garde à vue pour appel à l'insurrection - 12/03/2026

Incendie au marché de Reubeuss : d’importants dégâts matériels enregistrés

Incendie au marché de Reubeuss : d’importants dégâts matériels enregistrés - 11/03/2026

Candidature de Macky Sall au poste de Sg de l'ONU :

Candidature de Macky Sall au poste de Sg de l'ONU : "Il dispose de l’expérience et du leadership nécessaires...(Balla Sall, ancien HCCT) - 11/03/2026

Photomontage visant le chef de l’État : le CORED se dessaisit du dossier, après l’ouverture d’une procédure judiciaire

Photomontage visant le chef de l’État : le CORED se dessaisit du dossier, après l’ouverture d’une procédure judiciaire - 11/03/2026

N’abusez- pas de notre patience! Appel insistant à la responsabilité, avant que ça ne soit trop tard pour tous. ( Elimane H. KANE )

N’abusez- pas de notre patience! Appel insistant à la responsabilité, avant que ça ne soit trop tard pour tous. ( Elimane H. KANE ) - 11/03/2026

Abdou Mbow: « Ñi porté projet de loi bi, ak ñiko voté, ñoy badienu Goor Jigeen Yi… »

Abdou Mbow: « Ñi porté projet de loi bi, ak ñiko voté, ñoy badienu Goor Jigeen Yi… » - 11/03/2026

Arrestations de journalistes, activistes et politiciens pour diffamation : Seydi Gassama condamne et rappelle à l’Etat la protection de la liberté d’expression

Arrestations de journalistes, activistes et politiciens pour diffamation : Seydi Gassama condamne et rappelle à l’Etat la protection de la liberté d’expression - 11/03/2026

Mois de la femme au Trésor public : L’Amicale des femmes prône le leadership assumé…

Mois de la femme au Trésor public : L’Amicale des femmes prône le leadership assumé… - 11/03/2026

Réforme pénale modifiant l'article 319 : Pourquoi le gouvernement a choisi la répression délictuelle plutôt que criminelle…

Réforme pénale modifiant l'article 319 : Pourquoi le gouvernement a choisi la répression délictuelle plutôt que criminelle… - 11/03/2026

Dialogue parlementaire sur la CSU : Les députés et les acteurs de la santé s’engagent pour une santé plus inclusive

Dialogue parlementaire sur la CSU : Les députés et les acteurs de la santé s’engagent pour une santé plus inclusive - 11/03/2026

Ville de Dakar : Le Maire, Abass Fall réceptionne 25 corbillards destinés aux communes de Dakar

Ville de Dakar : Le Maire, Abass Fall réceptionne 25 corbillards destinés aux communes de Dakar - 11/03/2026

Préparatifs du 4 avril à Thiès - L'armée mobilise les services compétents : reprise du système de pavage et des trottoirs...

Préparatifs du 4 avril à Thiès - L'armée mobilise les services compétents : reprise du système de pavage et des trottoirs... - 11/03/2026

TENSIONS À TOUBA / Des dégâts causés par une entreprise chinoise sur des habitations créent le désordre

TENSIONS À TOUBA / Des dégâts causés par une entreprise chinoise sur des habitations créent le désordre - 11/03/2026

CRD MAGAL MBACKÉ KHÉWAR / : Serigne Djily Mbacké interpelle les autorités sur la préservation du caractère religieux de Mbacké

CRD MAGAL MBACKÉ KHÉWAR / : Serigne Djily Mbacké interpelle les autorités sur la préservation du caractère religieux de Mbacké - 11/03/2026

Insolite à Thiès : des conducteurs de Jakarta interpellent un Asp et le livrent à la police pour non port de casque

Insolite à Thiès : des conducteurs de Jakarta interpellent un Asp et le livrent à la police pour non port de casque - 11/03/2026

Live TikTok, insultes et regrets : Libasse Diop arrêté puis déféré pour offense au Chef de l’État

Live TikTok, insultes et regrets : Libasse Diop arrêté puis déféré pour offense au Chef de l’État - 11/03/2026

Vidéo polémique et soupçons d’appel à l’insurrection : l’imam Mouhamadou Lamine Dramé, proche du parti Pastef convoqué par la Section de recherches

Vidéo polémique et soupçons d’appel à l’insurrection : l’imam Mouhamadou Lamine Dramé, proche du parti Pastef convoqué par la Section de recherches - 11/03/2026

CNRM : La loi attaquée devant le Conseil constitutionnel

CNRM : La loi attaquée devant le Conseil constitutionnel - 10/03/2026

RSS Syndication