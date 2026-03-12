Section de recherches (Sr) : Imam Al Amine Dramé placé en garde à vue pour appel à l'insurrection


Section de recherches (Sr) : Imam Al Amine Dramé placé en garde à vue pour appel à l'insurrection
Figure religieuse connue pour ses prises de position publiques, l’imam Al Amine Dramé a été placé en garde à vue à la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale. Il est mis en cause pour appel à l’insurrection, une infraction grave susceptible d’engager de lourdes poursuites pénales. En effet, il a été auditionné après une sortie publique dans laquelle il appelé ses camarades de Pastef à « se sacrifier » quitte à verser du sang pour porter Ousmane Sonko au palais. 
Jeudi 12 Mars 2026
Dakaractu



