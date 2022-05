Zac Mbao / Litige foncier : un mécanicien arrêté et mis sous mandat de dépôt, l'UNAPAS exige sa libération...

Les professionnels de l’automobile réunis au sein de l’UNAPAS sont très remontés contre les autorités étatiques à la suite de l’arrestation d’un des leurs.



Lors d’un point de presse organisé ce 22 mai à la Zac Mbao, ces derniers ont déploré cet acte qu’ils qualifient de persécution et d’injustice qu’ils subissent depuis des années. « On est aujourd’hui ici, pour dénoncer l’emprisonnement de Mohamed Fadel Dia, qui est un entrepreneur. Il occupe un terrain depuis 1998 dans cette zone. Par la suite, il est parti à la mairie pour obtenir une régularisation. Ce qui a été fait. Mais depuis quelque temps, une dame est venue pour lui dire qu’il a empiété sur son terrain. Après des discussions, la dame est partie voir la gendarmerie (DSCOS). Mais l’affaire a pris une autre tournure. Notre ami a été arrêté et mis sous mandat de dépôt. Ce que nous déplorons... », s’est indigné Bamba Niang, le président de l’Union des acteurs professionnels de l’Automobile du Sénégal.



Une situation qu’ils qualifient « d’injustice et de forfaiture ». « Nous sommes de dignes travailleurs. Fadel Dia a investi des millions ici pour moderniser son garage. Il était là depuis très longtemps. Cette Zone, c’était une forêt. Personne n’en voulait! Mais maintenant, c’est devenu très attractif. Mais on ne se laissera pas faire. C’est la énième fois qu’un mécanicien est traîné en justice pour ce genre d’affaires. Mais "Dafa Doy!" Qu’ils arrêtent car nous aussi on peut faire des manifestations, brûler des pneus. Mais nous sommes des pères de famille et des responsables. Qu’ils libèrent Fadel Dia car il n’a rien fait. C’est un père de famille et un chef d’entreprise… », a-t-il conclu.