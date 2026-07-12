Graduation 2026 : le Groupe ISM célèbre 2 500 diplômés et met l'accent sur l'employabilité

Le Groupe ISM a organisé, ce samedi 11 juillet 2026, sa traditionnelle cérémonie de graduation au Dakar Aréna de Diamniadio. Placée sous le signe de l'excellence et de l'insertion professionnelle, cette édition a réuni près de 2 500 diplômés issus de l'ensemble des campus du groupe, de ses programmes en ligne et de ses établissements présents dans plusieurs pays.

Cette promotion 2026 porte le nom de feu Aboubacar Sedikhe Sy, président fondateur du Groupe Supdeco. Un choix qui, selon le directeur général du Groupe ISM, Abdou Diouf, se justifie par le parcours exceptionnel de cet entrepreneur et bâtisseur d'institutions de référence en Afrique.

« Nous avons souhaité l'offrir en modèle à nos diplômés pour qu'ils s'inspirent des valeurs qu'il incarnait : la rigueur, la persévérance, la détermination, mais surtout le patriotisme pour l'Afrique », a déclaré Abdou Diouf. Il a rappelé que feu Aboubacar Sedikhe Sy a contribué à la formation de plusieurs générations de cadres africains, estimant que cet hommage permettra de perpétuer son héritage auprès des jeunes diplômés.



Au-delà de la célébration académique, le directeur général a insisté sur la mission du Groupe ISM en matière d'employabilité. Selon lui, l'établissement prépare ses étudiants à intégrer le marché du travail bien avant la remise des diplômes.

« Le premier point dans l'insertion, c'est l'employabilité. Être capable de trouver son emploi ou de créer son propre emploi, cela se prépare à l'école avant le jour de la diplomation », a-t-il expliqué.

Abdou Diouf affirme ainsi que les diplômés de l'ISM s'insèrent rapidement dans la vie active, grâce à un dispositif d'accompagnement dédié à l'employabilité et à l'entrepreneuriat. « Nous avons du mal à retrouver nos anciens diplômés, parce qu'ils savent trouver un emploi ou mettre en place une initiative qui leur permet de s'insérer économiquement », a-t-il souligné.



À travers cette nouvelle promotion, le Groupe ISM réaffirme sa volonté de former des profils immédiatement opérationnels, capables de répondre aux besoins des entreprises tout en développant leurs propres projets entrepreneuriaux. Une ambition qui s'inscrit dans la dynamique de renforcement du capital humain et de promotion d'une jeunesse africaine compétente, innovante et engagée dans le développement du continent.