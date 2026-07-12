Exportations : les ventes du Sénégal reculent de 8,2 % en mai, mais hausse de 13,1 % depuis le début de l’année

Un recul de près de 45 milliards de FCFA en un mois
Les exportations sont passées de 547,7 milliards de francs CFA en avril à 502,8 milliards en mai 2026.
Cette baisse est principalement liée au recul des ventes d’or non monétaire, passées de 144,3 milliards à 59,6 milliards de francs CFA.
Les exportations de cigarettes ont diminué de 9,9 milliards à 2 milliards, celles de gaz naturel liquéfié de 21,1 milliards à 15,1 milliards et celles de légumes frais de 6,7 milliards à 2,7 milliards.
Le pétrole brut limite la contraction
Les ventes de pétrole brut ont progressé de 138,5 milliards en avril à 208,8 milliards de francs CFA en mai.
Les exportations d’acide phosphorique sont passées de 16 milliards à 28,6 milliards. Celles de produits pétroliers raffinés ont augmenté de 48,5 milliards à 50,9 milliards.
Plus de 303 milliards supplémentaires depuis janvier
En mai 2025, les exportations étaient évaluées à 469,7 milliards de francs CFA. Leur niveau de mai 2026 est donc supérieur de 7,1 %.
Entre janvier et mai 2026, elles ont totalisé 2 629,6 milliards de francs CFA, contre 2 325,7 milliards durant la même période de 2025. La progression atteint 13,1 %, soit près de 304 milliards de francs CFA supplémentaires.
Les exportations sont passées de 547,7 milliards de francs CFA en avril à 502,8 milliards en mai 2026.
Cette baisse est principalement liée au recul des ventes d’or non monétaire, passées de 144,3 milliards à 59,6 milliards de francs CFA.
Les exportations de cigarettes ont diminué de 9,9 milliards à 2 milliards, celles de gaz naturel liquéfié de 21,1 milliards à 15,1 milliards et celles de légumes frais de 6,7 milliards à 2,7 milliards.
Le pétrole brut limite la contraction
Les ventes de pétrole brut ont progressé de 138,5 milliards en avril à 208,8 milliards de francs CFA en mai.
Les exportations d’acide phosphorique sont passées de 16 milliards à 28,6 milliards. Celles de produits pétroliers raffinés ont augmenté de 48,5 milliards à 50,9 milliards.
Plus de 303 milliards supplémentaires depuis janvier
En mai 2025, les exportations étaient évaluées à 469,7 milliards de francs CFA. Leur niveau de mai 2026 est donc supérieur de 7,1 %.
Entre janvier et mai 2026, elles ont totalisé 2 629,6 milliards de francs CFA, contre 2 325,7 milliards durant la même période de 2025. La progression atteint 13,1 %, soit près de 304 milliards de francs CFA supplémentaires.
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