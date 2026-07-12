Exportations : les ventes du Sénégal reculent de 8,2 % en mai, mais hausse de 13,1 % depuis le début de l’année

Les exportations sénégalaises ont diminué de 8,2 % entre avril et mai 2026. Elles restent toutefois supérieures de 7,1 % à celles de mai 2025 et progressent de 13,1 % en cumul sur les cinq premiers mois de l’année. Ces données sont issues du bulletin de l’ANSD lu par la rédaction de DAKARACTU.