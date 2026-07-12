Immobilier : le chiffre d’affaires des agences bondit de 40,7 % au premier trimestre 2026 et une croissance annuelle de 21,2 %

Une croissance générale de 21,2 %
L’indice du chiffre d’affaires des activités immobilières est passé de 89,4 points au premier trimestre 2025 à 108,4 points au premier trimestre 2026.
La location immobilière et les activités exercées sur des biens propres ont progressé de 20,9 %. Leur indice est passé de 92,1 à 111,4 points.
Les agences immobilières en forte accélération
Les activités des agences immobilières ont augmenté de 40,7 % en un an. Leur indice est passé de 24,2 points au premier trimestre 2025 à 34,1 points au premier trimestre 2026.
Il s’agit de l’une des plus fortes progressions enregistrées parmi toutes les branches de services étudiées dans le rapport.
L’ANSD précise toutefois que les données immobilières ont été produites avec un taux de réponse de 82,2 %. Elles peuvent donc être révisées à mesure que de nouvelles informations sont recueillies auprès des entreprises.
La tendance observée traduit néanmoins une activité plus importante dans l’intermédiation, la location et l’exploitation des biens immobiliers par rapport au début de l’année 2025
L’indice du chiffre d’affaires des activités immobilières est passé de 89,4 points au premier trimestre 2025 à 108,4 points au premier trimestre 2026.
La location immobilière et les activités exercées sur des biens propres ont progressé de 20,9 %. Leur indice est passé de 92,1 à 111,4 points.
Les agences immobilières en forte accélération
Les activités des agences immobilières ont augmenté de 40,7 % en un an. Leur indice est passé de 24,2 points au premier trimestre 2025 à 34,1 points au premier trimestre 2026.
Il s’agit de l’une des plus fortes progressions enregistrées parmi toutes les branches de services étudiées dans le rapport.
L’ANSD précise toutefois que les données immobilières ont été produites avec un taux de réponse de 82,2 %. Elles peuvent donc être révisées à mesure que de nouvelles informations sont recueillies auprès des entreprises.
La tendance observée traduit néanmoins une activité plus importante dans l’intermédiation, la location et l’exploitation des biens immobiliers par rapport au début de l’année 2025
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