Immobilier : le chiffre d’affaires des agences bondit de 40,7 % au premier trimestre 2026 et une croissance annuelle de 21,2 %

Les services immobiliers ont connu une croissance annuelle de 21,2 % au premier trimestre 2026. Les agences immobilières affichent une progression deux fois plus forte que l’ensemble du secteur, selon le rapport de l’ANSD lu par la rédaction de DAKARACTU.