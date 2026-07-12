Importations : les achats du Sénégal à l’étranger diminuent de 13 % depuis le début de 2026… près de 394 milliards de FCFA d’achats en moins

Engrais, véhicules et huiles en forte baisse
Les achats d’engrais sont passés de 12,3 milliards de francs CFA en avril à 1,7 milliard en mai.
Les importations d’autres véhicules terrestres ont diminué de 13,7 milliards à 7,7 milliards. Celles d’huiles et de graisses animales ou végétales ont reculé de 11,8 milliards à 6 milliards.
La baisse globale a été atténuée par les importations d’huile brute de pétrole, qui ont atteint 62,8 milliards de francs CFA après une absence de flux en avril.
Les achats de camions et camionnettes sont passés de 5,1 milliards à 9,9 milliards.
Près de 394 milliards de FCFA d’importations en moins
En mai 2025, les importations s’élevaient à 557,4 milliards de francs CFA, contre 516,1 milliards en mai 2026.
Sur les cinq premiers mois de 2026, elles ont totalisé 2 629,9 milliards de francs CFA, contre 3 023,8 milliards à la même période de 2025. La diminution atteint environ 394 milliards de francs CFA.
Les produits pétroliers raffinés restent le premier poste d’importation avec 116,1 milliards de francs CFA. Ils sont suivis par l’huile brute de pétrole, les machines, le riz, les métaux communs et les produits pharmaceutiques.
La Chine demeure le premier fournisseur avec 17,4 %, devant le Nigeria, la France, la Russie, les États-Unis et l’Inde.
Les achats d’engrais sont passés de 12,3 milliards de francs CFA en avril à 1,7 milliard en mai.
Les importations d’autres véhicules terrestres ont diminué de 13,7 milliards à 7,7 milliards. Celles d’huiles et de graisses animales ou végétales ont reculé de 11,8 milliards à 6 milliards.
La baisse globale a été atténuée par les importations d’huile brute de pétrole, qui ont atteint 62,8 milliards de francs CFA après une absence de flux en avril.
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Près de 394 milliards de FCFA d’importations en moins
En mai 2025, les importations s’élevaient à 557,4 milliards de francs CFA, contre 516,1 milliards en mai 2026.
Sur les cinq premiers mois de 2026, elles ont totalisé 2 629,9 milliards de francs CFA, contre 3 023,8 milliards à la même période de 2025. La diminution atteint environ 394 milliards de francs CFA.
Les produits pétroliers raffinés restent le premier poste d’importation avec 116,1 milliards de francs CFA. Ils sont suivis par l’huile brute de pétrole, les machines, le riz, les métaux communs et les produits pharmaceutiques.
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