Importations : les achats du Sénégal à l’étranger diminuent de 13 % depuis le début de 2026… près de 394 milliards de FCFA d’achats en moins

Les importations du Sénégal ont atteint 516,1 milliards de francs CFA en mai 2026, soit une diminution de 5,5 % sur un mois et de 7,4 % par rapport à mai 2025. Depuis janvier, elles reculent de 13 %, selon le bulletin de l’ANSD lu par la rédaction de DAKARACTU.