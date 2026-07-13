Viol présumé sur un enfant à Wakhinane Nimzatt : un laveur de véhicules arrêté après les révélations d’un enfant de 9 ans

Un homme âgé de 24 ans a été arrêté après la plainte déposée par le père d’un enfant de 9 ans. Selon Libération, le suspect, qui habiterait dans le même immeuble que la famille de la victime présumée, aurait reconnu une partie des faits au cours de son audition. Le parquet a ordonné son arrestation pour viol sur mineur, pédophilie et actes contre nature.


Viol présumé sur un enfant à Wakhinane Nimzatt : un laveur de véhicules arrêté après les révélations d’un enfant de 9 ans
Une plainte déposée au commissariat
 
L’affaire a été portée à la connaissance du commissariat de Wakhinane Nimzatt le 10 juillet 2026. Un père de famille s’est présenté devant les policiers pour dénoncer des actes sexuels qui auraient été commis sur son enfant, âgé de 9 ans.
 
Le mis en cause, âgé de 24 ans, se présente comme laveur de véhicules. Il résiderait dans le même immeuble que l’enfant et sa famille.
 
D’après les déclarations du plaignant rapportées par Libération, le suspect aurait isolé l’enfant avant de commettre des violences sexuelles sur lui.
 
Un examen médical ordonné
 
À la suite de la plainte, une réquisition a été adressée au médecin-chef du Centre hospitalier Roi Baudouin afin que l’enfant soit examiné.
 
Le médecin ayant procédé à la consultation a fait état de lésions relevées lors de l’examen. Le journal mentionne notamment la présence d’excoriations, sans qu’il soit nécessaire de reproduire davantage de détails afin de préserver la dignité de l’enfant.
 
Ces constatations médicales ont été versées au dossier d’enquête.
 
L’enfant entendu en présence de son père
 
Entendu par les policiers en présence de son père, l’enfant, élève en classe de CE2, aurait confirmé les déclarations faites par son parent.
 
Il aurait expliqué que le voisin lui avait demandé de le rejoindre dans une chambre située au troisième étage de leur immeuble. Une fois à l’intérieur, le mis en cause aurait fermé la porte avant de commettre l’agression sexuelle dénoncée.
 
Après les faits, le suspect aurait rouvert la porte et laissé l’enfant repartir.
 
La parole du mineur, les déclarations de son père et les résultats de l’examen médical constituent les principaux éléments recueillis par les enquêteurs à ce stade.
 
Le suspect reconnaît les faits, mais tente de les minimiser
 
Convoqué puis interrogé, le laveur de véhicules aurait reconnu les actes sans difficulté particulière, selon Libération.
 
Il aurait néanmoins tenté d’atténuer sa responsabilité en soutenant qu’il n’avait pas fait usage de la force. Cette ligne de défense ne retire cependant rien à l’extrême gravité des faits dénoncés, un enfant de 9 ans ne pouvant légalement consentir à un acte sexuel.
 
Le journal rapporte que le parquet a été informé des premiers résultats de l’enquête et des déclarations du mis en cause.
 
Le parquet ordonne son arrestation
 
Le procureur de la République a ordonné l’arrestation du suspect pour des faits qualifiés d’actes contre nature, de viol commis sur un enfant mineur âgé de 9 ans et de pédophilie.
 
L’enquête devra désormais déterminer précisément les circonstances des faits et vérifier si le suspect aurait pu s’en prendre à d’autres victimes.
 
L’identité de l’enfant n’est pas rendue publique afin de protéger sa vie privée et de préserver ses droits.
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Lundi 13 Juillet 2026
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