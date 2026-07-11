Guéréo : 244,8 kg de chanvre indien saisis sur la plage, les convoyeurs prennent la fuite

Une importante cargaison de chanvre indien a été saisie dans la nuit du 10 juillet 2026 sur la plage de Guéréo. L’opération, menée par l’Unité de Lutte de Mbour, relevant de la Brigade régionale des Stupéfiants de Thiès et de l’OCRTIS, a permis de récupérer dix colis représentant un poids total de 244,8 kilogrammes.



Un dispositif d’interception installé sur la plage



L’intervention a été déclenchée à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un acheminement imminent de drogue par voie maritime.



Les éléments de l’Unité de Lutte de Mbour ont alors déployé un dispositif d’interception sur la plage de Guéréo, le 10 juillet 2026, aux environs de 3 h 45.



Les convoyeurs abandonnent leur chargement



Surpris par la présence des policiers, les convoyeurs ont réussi à prendre la fuite, abandonnant sur place leur cargaison.



Les recherches menées dans la zone ont permis de retrouver et de sécuriser dix colis de chanvre indien. À l’issue de la pesée légale, le poids total de la drogue saisie a été établi à 244,8 kilogrammes.



Les fugitifs activement recherchés



La cargaison a été consignée pour les besoins de la procédure. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les propriétaires de la drogue, de retrouver les convoyeurs en fuite et de remonter l’ensemble de la filière impliquée dans ce trafic.