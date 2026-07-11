Guéréo : 244,8 kg de chanvre indien saisis sur la plage, les convoyeurs prennent la fuite


Guéréo : 244,8 kg de chanvre indien saisis sur la plage, les convoyeurs prennent la fuite
Une importante cargaison de chanvre indien a été saisie dans la nuit du 10 juillet 2026 sur la plage de Guéréo. L’opération, menée par l’Unité de Lutte de Mbour, relevant de la Brigade régionale des Stupéfiants de Thiès et de l’OCRTIS, a permis de récupérer dix colis représentant un poids total de 244,8 kilogrammes.
 
Un dispositif d’interception installé sur la plage
 
L’intervention a été déclenchée à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un acheminement imminent de drogue par voie maritime.
 
Les éléments de l’Unité de Lutte de Mbour ont alors déployé un dispositif d’interception sur la plage de Guéréo, le 10 juillet 2026, aux environs de 3 h 45.
 
Les convoyeurs abandonnent leur chargement
 
Surpris par la présence des policiers, les convoyeurs ont réussi à prendre la fuite, abandonnant sur place leur cargaison.
 
Les recherches menées dans la zone ont permis de retrouver et de sécuriser dix colis de chanvre indien. À l’issue de la pesée légale, le poids total de la drogue saisie a été établi à 244,8 kilogrammes.
 
Les fugitifs activement recherchés
 
La cargaison a été consignée pour les besoins de la procédure. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les propriétaires de la drogue, de retrouver les convoyeurs en fuite et de remonter l’ensemble de la filière impliquée dans ce trafic.
Autres articles
Samedi 11 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Polémique sur l'eau en sachet : le CAES contre attaque et appelle à mettre fin aux

Polémique sur l'eau en sachet : le CAES contre attaque et appelle à mettre fin aux "rumeurs alarmistes" - 11/07/2026

Trafic difficile à Diamniadio : Un bouchon de 5km bloque l’axe Dakar-AIBD

Trafic difficile à Diamniadio : Un bouchon de 5km bloque l’axe Dakar-AIBD - 11/07/2026

Affaire Madiambal Diagne : l’ambassadrice de France Christine Fages écarte toute intervention politique de Paris et précise les règles de l’extradition

Affaire Madiambal Diagne : l’ambassadrice de France Christine Fages écarte toute intervention politique de Paris et précise les règles de l’extradition - 11/07/2026

Macky Sall peut-il obtenir le soutien décisif de la France ? la réponse de l’ambassadrice Christine Fages

Macky Sall peut-il obtenir le soutien décisif de la France ? la réponse de l’ambassadrice Christine Fages - 11/07/2026

Prostitution masculine en ligne : les aveux d’Ahmadou Ndaw et serigne Abdou Khoudoss Diop, présumés actifs depuis 2024

Prostitution masculine en ligne : les aveux d’Ahmadou Ndaw et serigne Abdou Khoudoss Diop, présumés actifs depuis 2024 - 11/07/2026

Cambriolages en série : les coulisses d’une vaste traque policière qui a conduit au démantèlement présumé d’une bande

Cambriolages en série : les coulisses d’une vaste traque policière qui a conduit au démantèlement présumé d’une bande - 11/07/2026

Sandiara : attiré dans un guet-apens, un conducteur de moto-Jakarta étranglé puis abandonné dans la brousse

Sandiara : attiré dans un guet-apens, un conducteur de moto-Jakarta étranglé puis abandonné dans la brousse - 11/07/2026

Mody Guiro cloue au pilori le ministre Dianté : « Qu’il arrête les menaces parce que ça ne passera pas avec nous. Il ne maîtrise rien de ce qu’il dit! »

Mody Guiro cloue au pilori le ministre Dianté : « Qu’il arrête les menaces parce que ça ne passera pas avec nous. Il ne maîtrise rien de ce qu’il dit! » - 11/07/2026

Kaolack / Dangers liés aux grossesses précoces : Enda Jeunesse Action renforce la sensibilisation à Sibassor

Kaolack / Dangers liés aux grossesses précoces : Enda Jeunesse Action renforce la sensibilisation à Sibassor - 10/07/2026

184 entreprises fermées ,22 093 emplois créés, 1 653 supprimés ,108 conflits collectifs: le paradoxe d’un marché du travail sous tension

184 entreprises fermées ,22 093 emplois créés, 1 653 supprimés ,108 conflits collectifs: le paradoxe d’un marché du travail sous tension - 10/07/2026

Révision constitutionnelle, dette intérieure et situation politique : l’APR se félicite de la décision du Conseil constitutionnel , charge Pastef et remobilise ses troupes

Révision constitutionnelle, dette intérieure et situation politique : l’APR se félicite de la décision du Conseil constitutionnel , charge Pastef et remobilise ses troupes - 10/07/2026

Salaires d’anciens ministres casés à l’assemblée et passeports diplomatiques laissés aux députés qui ont quitté l'Assemblée : Lass Badiane ouvre un double front contre les privilèges et demande à Cheikh Diba de couper les salaires

Salaires d’anciens ministres casés à l’assemblée et passeports diplomatiques laissés aux députés qui ont quitté l'Assemblée : Lass Badiane ouvre un double front contre les privilèges et demande à Cheikh Diba de couper les salaires - 10/07/2026

Affaire de la fillette de deux ans retrouvée morte à Kanel : trois individus arrêtés...les circonstances bouleversantes révélées par l’enquête

Affaire de la fillette de deux ans retrouvée morte à Kanel : trois individus arrêtés...les circonstances bouleversantes révélées par l’enquête - 10/07/2026

À 16 ans, elle abandonne l’école et rejoint son compagnon : le jeune homme condamné pour détournement de mineure

À 16 ans, elle abandonne l’école et rejoint son compagnon : le jeune homme condamné pour détournement de mineure - 10/07/2026

Touba-Ils vendent les terrains de leur voisine avec de faux documents : deux sexagénaires condamnés

Touba-Ils vendent les terrains de leur voisine avec de faux documents : deux sexagénaires condamnés - 10/07/2026

Sonatel propulse le Sénégal dans une nouvelle ère avec la Gateway satellitaire Eutelsat OneWeb

Sonatel propulse le Sénégal dans une nouvelle ère avec la Gateway satellitaire Eutelsat OneWeb - 09/07/2026

Grève générale / Le ministre du Travail dénonce l’absence de préavis: « Nous ne vous demandons pas de renoncer, mais de respecter la procédure légale »

Grève générale / Le ministre du Travail dénonce l’absence de préavis: « Nous ne vous demandons pas de renoncer, mais de respecter la procédure légale » - 09/07/2026

Marché de Thiaroye : Les commerçants dénoncent l’arrêt de la prise en charge de leur loyer par l’APIX

Marché de Thiaroye : Les commerçants dénoncent l’arrêt de la prise en charge de leur loyer par l’APIX - 09/07/2026

Grève générale du 10 juillet : le FDR apporte son “soutien total” aux travailleurs et interpelle le gouvernement

Grève générale du 10 juillet : le FDR apporte son “soutien total” aux travailleurs et interpelle le gouvernement - 09/07/2026

Grève générale du 10 juillet : Le SYTJUST appelle les travailleurs de la Justice à la mobilisation

Grève générale du 10 juillet : Le SYTJUST appelle les travailleurs de la Justice à la mobilisation - 09/07/2026

Affaire des 2 milliards FCFA destinés à Wade/ Samuel Sarr contre Cheikh Amar : aucune des parties n’obtient gain de cause sur les demandes civiles

Affaire des 2 milliards FCFA destinés à Wade/ Samuel Sarr contre Cheikh Amar : aucune des parties n’obtient gain de cause sur les demandes civiles - 09/07/2026

Du « Jub, Jubal, Jubanti » à l’ère du « Moss, Mossat, Mossal » : Abdou Karim Sall dénonce le « recyclage » d’anciens ministres et accuse Pastef de vouloir installer son « siège »

Du « Jub, Jubal, Jubanti » à l’ère du « Moss, Mossat, Mossal » : Abdou Karim Sall dénonce le « recyclage » d’anciens ministres et accuse Pastef de vouloir installer son « siège » - 09/07/2026

Affaire Cité Fayçal : La SOGEPA essuie un revers définitif devant la Cour suprême

Affaire Cité Fayçal : La SOGEPA essuie un revers définitif devant la Cour suprême - 09/07/2026

Accord de 15 millions d’euros avec ECOBANK: « C’est le début d’un partenariat de longue durée » ( Odile Renaud-Basso, Pdte BERD)

Accord de 15 millions d’euros avec ECOBANK: « C’est le début d’un partenariat de longue durée » ( Odile Renaud-Basso, Pdte BERD) - 09/07/2026

Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées

Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées - 09/07/2026

Iran: 14 morts, 78 blessés dans les frappes américaines des deux derniers jours (ministère)

Iran: 14 morts, 78 blessés dans les frappes américaines des deux derniers jours (ministère) - 09/07/2026

Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort

Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort - 09/07/2026

Bac 2026 : seulement 26,45 % de réussite au premier tour, plus de 70 000 candidats déjà recalés

Bac 2026 : seulement 26,45 % de réussite au premier tour, plus de 70 000 candidats déjà recalés - 09/07/2026

Prison, Bac et réinsertion : condamné à 10 ans, Babacar Diène décroche la mention « Assez Bien »

Prison, Bac et réinsertion : condamné à 10 ans, Babacar Diène décroche la mention « Assez Bien » - 09/07/2026

Les Etats-Unis frappent l'Iran, qui riposte et les accuse de vouloir perturber les obsèques de Khamenei

Les Etats-Unis frappent l'Iran, qui riposte et les accuse de vouloir perturber les obsèques de Khamenei - 09/07/2026

RSS Syndication