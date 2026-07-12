Hôtellerie-restauration : la chute de 13,3 % de la restauration fait reculer le secteur

Le chiffre d’affaires de l’hébergement et de la restauration a baissé de 1,7 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025. Le recul de la restauration contraste avec la forte progression de l’hébergement, selon le rapport de l’ANSD lu par la rédaction de DAKARACTU.