Hôtellerie-restauration : la chute de 13,3 % de la restauration fait reculer le secteur

Le chiffre d’affaires de l’hébergement et de la restauration a baissé de 1,7 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025. Le recul de la restauration contraste avec la forte progression de l’hébergement, selon le rapport de l’ANSD lu par la rédaction de DAKARACTU.


Hôtellerie-restauration : la chute de 13,3 % de la restauration fait reculer le secteur
L’hébergement progresse de 16,4 %
 
L’indice du chiffre d’affaires des services d’hébergement est passé de 150,9 points au premier trimestre 2025 à 175,6 points au premier trimestre 2026.
 
Cette évolution représente une croissance annuelle de 16,4 %. L’indice dépasse également son niveau du quatrième trimestre 2025, qui était de 166,1 points, même si cette comparaison brute doit être interprétée avec prudence en raison des effets saisonniers.
 
La restauration recule de 13,3 %
 
Dans le même temps, l’indice du chiffre d’affaires des services de restauration est passé de 129,4 à 112,2 points, soit une contraction de 13,3 % sur un an.
 
La baisse de la restauration a été suffisamment importante pour faire reculer de 1,7 % l’ensemble du secteur. L’indice combiné est passé de 137,5 points au premier trimestre 2025 à 135,2 points au premier trimestre 2026.
 
Le secteur évolue donc à deux vitesses : les établissements d’hébergement enregistrent une progression soutenue, tandis que les activités de restauration connaissent une nette dégradation de leurs recettes. 
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Dimanche 12 Juillet 2026
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