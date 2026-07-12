Coalition Diomaye President : Le maire de Bakel dément avoir rejoint la mouvance présidentielle


Coalition Diomaye President : Le maire de Bakel dément avoir rejoint la mouvance présidentielle

Ibrahima Baba Sall, maire de Bakel, a publié samedi un communiqué de presse démentant catégoriquement les informations selon lesquelles il aurait rallié la coalition « Diomaye Président ». Dans ce texte daté du 12 juillet 2026, l’édile qualifie ces rumeurs de « totalement infondées » et réaffirme son ancrage au sein de l’Alliance pour la République (APR).

 

« Je rassure mes militants et les populations de Bakel que je reste profondément ancré et fidèle à l’Alliance pour la République », écrit le maire, précisant que ses convictions et sa ligne politique demeurent inchangées. Il affirme rester pleinement concentré sur sa mission au service des administrés de Bakel, sous la bannière de ses engagements politiques de toujours.

 

Ibrahima Baba Sall estime que c'est un problème de méthode de la part de la coalition présidentielle. Il dénonce des pratiques de manipulation et de diffusion de fausses rumeurs, estimant que si tel est le mode de fonctionnement adopté, cela traduit un problème de démarche et de sérénité. Il rappelle que la politique exige, selon lui, du respect et de la transparence, et non de la désinformation.

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Dimanche 12 Juillet 2026
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