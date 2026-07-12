Élections locales à Kaolack : Mohamed Ndiaye Rahma décroche Diarra Diaw qui déclare "Danio dioumone si tanef".

Mohamed Ndiaye Rahma a encore décroché une grosse pointure dans la ville de « Mbossé Coumba Djiguène ». En effet, son mouvement s’est renforcé, ce samedi 11 juillet avec le ralliement de Diarra Diaw, Présidente du Réseau des Calebasses Bokk Gis Gis Liggeey de Kaolack. Cette dernière a indiqué qu’elle va accompagner Mohamed Ndiaye Rahma dans son aventure politique, car convaincue par ses actions sociales et sa vision du développement. « Nous allons tout faire pour vous remettre la commune lors des prochaines élections locales parce que nous sommes convaincues qu’avec vous, Kaolack va changer de visage », a-t-elle déclaré devant les membres de son groupement et ses sympathisants.

Prenant la parole, Mohamed Ndiaye Rahma a salué l’engagement de Diarra Diaw reconnue pour son courage et sa capacité à mobiliser et accompagner les femmes. Parlant de la situation de la commune de Kaolack, Rahma n’a pas mâché ses mots. « Je ne peux pas comprendre qu’on parle d’un budget de plusieurs milliards alors qu’on ne réalise pas des projets à la hauteur ces milliards. C'est incompréhensible! Les populations veulent du concret », a-t-il déclaré avant de réaffirmer sa volonté de travailler avec toutes les forces vives pour des réalisations à la mesure des moyens investis au profit des populations de Kaolack. « Donnons-nous la main et travaillons ensemble pour notre cher Kaolack ».