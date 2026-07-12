Canada: deux morts et 5 blessés dans une fusillade à Toronto (police)

Deux personnes sont mortes et cinq ont été blessées samedi lors d'une fusillade à Toronto, au Canada, a annoncé la police de la ville sur son compte X.
"Tireur actif, cinq personnes localisées avec des blessures par balle, deux personnes déclarées mortes sur place. Merci d'éviter immédiatement la zone et de suivre toutes les instructions de la police", a-t-elle indiqué.
"Tireur actif, cinq personnes localisées avec des blessures par balle, deux personnes déclarées mortes sur place. Merci d'éviter immédiatement la zone et de suivre toutes les instructions de la police", a-t-elle indiqué.
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