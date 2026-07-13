Baccalauréat à Guédiawaye : un candidat surpris avec les corrigés de mathématiques sur son téléphone

Le président du jury remarque le téléphone



Les faits se sont déroulés le 10 juillet 2026 au Centre Joseph Corréa B, placé sous la surveillance des éléments du commissariat de Guédiawaye.



Pendant le déroulement de l’épreuve de mathématiques, le président du jury effectuait une tournée dans les salles d’examen.



Son attention a été attirée par un candidat installé à la table portant le numéro 42250. Le jeune homme avait, selon Libération, un téléphone portable de marque iPhone XR posé sur sa cuisse gauche.



La possession et l’utilisation d’un téléphone étant interdites durant les épreuves, l’appareil a immédiatement été saisi.



Les corrigés de l’épreuve découverts dans l’appareil



Une première exploitation du téléphone aurait permis aux policiers de constater qu’il contenait les corrigés de l’épreuve de mathématiques proposée au même moment aux candidats.



Le propriétaire du téléphone, âgé de 21 ans, est élève en classe de Terminale L2/D au lycée Limamoulaye.



Il a été interpellé pour des faits qualifiés de flagrant délit de tricherie.



Une correction reçue par WhatsApp



Interrogé, le candidat aurait reconnu les faits.



Il aurait expliqué avoir reçu la correction de l’épreuve par l’intermédiaire de WhatsApp. Le message lui aurait été envoyé par un individu surnommé « Izo ».



Le candidat aurait déclaré avoir connu cet homme grâce à un ami et voisin, lui-même élève dans le même lycée.



Les enquêteurs devront notamment déterminer comment le corrigé a été obtenu, à quel moment il a circulé et si d’autres candidats ont reçu le même document.



Une enquête ordonnée par le parquet



Le procureur près le Tribunal de grande instance de Guédiawaye a été informé.



Le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête destinée à identifier les personnes ayant diffusé les réponses et à déterminer l’étendue du dispositif de tricherie présumé.



À ce stade, l’article de Libération ne précise pas si les deux personnes citées par le candidat ont déjà été interpellées.