Sénégal : Taux d’emploi en baisse à 40,2 %, mais progression du salariat au premier trimestre 2026

Un taux d’emploi légèrement inférieur à celui de 2025



Le taux d’emploi, qui mesure la part des personnes ayant effectivement un emploi parmi celles en âge de travailler, s’est établi à 40,2 %.



Il a diminué de 0,2 point par rapport au premier trimestre 2025, où il atteignait 40,4 %.



Le taux d’emploi est de 46,2 % en milieu urbain, contre 31 % en milieu rural. Il atteint 56,7 % chez les adultes, mais seulement 29,9 % chez les jeunes.



Les hommes affichent un taux de 50,4 %, contre 30,8 % chez les femmes.



L’emploi salarié progresse à 43,5 %



La part du salariat dans le total des emplois est passée de 41,6 % au premier trimestre 2025 à 43,5 % au premier trimestre 2026.



Cette proportion atteint 49,1 % chez les hommes, contre 35 % chez les femmes. Elle s’élève à 47,9 % en milieu urbain et à 33,3 % en milieu rural.



La part de l’emploi salarié est plus élevée chez les jeunes ayant un emploi, à 53,2 %, que chez les adultes, où elle s’établit à 35,2 %.



La situation révèle ainsi un paradoxe : le taux général d’emploi diminue légèrement, mais la proportion des personnes employées sous un statut salarié progresse.