Sénégal : Taux d’emploi en baisse à 40,2 %, mais progression du salariat au premier trimestre 2026

Un taux d’emploi légèrement inférieur à celui de 2025
Le taux d’emploi, qui mesure la part des personnes ayant effectivement un emploi parmi celles en âge de travailler, s’est établi à 40,2 %.
Il a diminué de 0,2 point par rapport au premier trimestre 2025, où il atteignait 40,4 %.
Le taux d’emploi est de 46,2 % en milieu urbain, contre 31 % en milieu rural. Il atteint 56,7 % chez les adultes, mais seulement 29,9 % chez les jeunes.
Les hommes affichent un taux de 50,4 %, contre 30,8 % chez les femmes.
L’emploi salarié progresse à 43,5 %
La part du salariat dans le total des emplois est passée de 41,6 % au premier trimestre 2025 à 43,5 % au premier trimestre 2026.
Cette proportion atteint 49,1 % chez les hommes, contre 35 % chez les femmes. Elle s’élève à 47,9 % en milieu urbain et à 33,3 % en milieu rural.
La part de l’emploi salarié est plus élevée chez les jeunes ayant un emploi, à 53,2 %, que chez les adultes, où elle s’établit à 35,2 %.
La situation révèle ainsi un paradoxe : le taux général d’emploi diminue légèrement, mais la proportion des personnes employées sous un statut salarié progresse.
Le taux d’emploi, qui mesure la part des personnes ayant effectivement un emploi parmi celles en âge de travailler, s’est établi à 40,2 %.
Il a diminué de 0,2 point par rapport au premier trimestre 2025, où il atteignait 40,4 %.
Le taux d’emploi est de 46,2 % en milieu urbain, contre 31 % en milieu rural. Il atteint 56,7 % chez les adultes, mais seulement 29,9 % chez les jeunes.
Les hommes affichent un taux de 50,4 %, contre 30,8 % chez les femmes.
L’emploi salarié progresse à 43,5 %
La part du salariat dans le total des emplois est passée de 41,6 % au premier trimestre 2025 à 43,5 % au premier trimestre 2026.
Cette proportion atteint 49,1 % chez les hommes, contre 35 % chez les femmes. Elle s’élève à 47,9 % en milieu urbain et à 33,3 % en milieu rural.
La part de l’emploi salarié est plus élevée chez les jeunes ayant un emploi, à 53,2 %, que chez les adultes, où elle s’établit à 35,2 %.
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