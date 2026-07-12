Sénégal : Taux d’emploi en baisse à 40,2 %, mais progression du salariat au premier trimestre 2026

Le taux d’emploi a reculé de 40,4 % à 40,2 % entre les premiers trimestres de 2025 et de 2026. Dans le même temps, la part des emplois salariés a augmenté de 1,9 point.


Sénégal : Taux d’emploi en baisse à 40,2 %, mais progression du salariat au premier trimestre 2026
Un taux d’emploi légèrement inférieur à celui de 2025
 
Le taux d’emploi, qui mesure la part des personnes ayant effectivement un emploi parmi celles en âge de travailler, s’est établi à 40,2 %.
 
Il a diminué de 0,2 point par rapport au premier trimestre 2025, où il atteignait 40,4 %.
 
Le taux d’emploi est de 46,2 % en milieu urbain, contre 31 % en milieu rural. Il atteint 56,7 % chez les adultes, mais seulement 29,9 % chez les jeunes.
 
Les hommes affichent un taux de 50,4 %, contre 30,8 % chez les femmes.
 
L’emploi salarié progresse à 43,5 %
 
La part du salariat dans le total des emplois est passée de 41,6 % au premier trimestre 2025 à 43,5 % au premier trimestre 2026.
 
Cette proportion atteint 49,1 % chez les hommes, contre 35 % chez les femmes. Elle s’élève à 47,9 % en milieu urbain et à 33,3 % en milieu rural.
 
La part de l’emploi salarié est plus élevée chez les jeunes ayant un emploi, à 53,2 %, que chez les adultes, où elle s’établit à 35,2 %.
 
La situation révèle ainsi un paradoxe : le taux général d’emploi diminue légèrement, mais la proportion des personnes employées sous un statut salarié progresse. 
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Dimanche 12 Juillet 2026
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