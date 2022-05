Young Leaders : Le président Macky Sall a reçu les lauréats de la promo 2021 au palais...

Au moins 100 jeunes africains issus de plus de 30 pays du continent et évoluant dans divers secteurs d’activités, ont été reçus par le président Macky Sall ce jeudi après-midi. C'était précisément au palais de la République que les lauréats de la promotion 2021 du programme ont été reçus par le chef de l'État qui est le parrain de cette promotion, à côté de son homologue français Emmanuel Macron.



En plus de la jeunesse française qui est associée à cet ambitieux programme, le président Sall s'est félicité de l'initiative visant à faire la promotion du continent africain à travers ces jeunes entrepreneurs et décideurs. Une manière de faire face aux bouleversements économiques, sociaux, climatiques, etc...