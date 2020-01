Yeumbeul : Un gang de cybercriminels Nigérians démantelé par la Police.

Un gang dont tous les membres sont de nationalité Nigériane a été démantelé par la Police de Yeumbeul Nord dans le quartier Darou Rahmane, pour des faits de cyber criminalité (tentative d'escroquerie, collecte illicite d’informations à caractère personnel, associations de malfaiteurs).



La Police a trouvé par devers eux des cartes bancaires, des puces téléphoniques, des ordinateurs retraçant des opérations téléphoniques d'ici et à l'étranger, des modems Wi-Fi et des passeports. Ces 8 Nigérians ont tenté de s'enfuir par la fenêtre du local où ils se trouvaient avec les ordinateurs, avant d'être rattrapés par les éléments du commissaire Ibrahima Diouf.



Ils ont finalement été mis à la disposition de la division de la cyber criminalité pour continuation de l'enquête et exploitation du matériel saisi, selon des sources de Dakaractu...