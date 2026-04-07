Répartition du FADP 2025: Plus d’un milliard de F CFA pour les médias privés et communautaires

L’enveloppe globale dédiée au soutien des médias privés et des radios communautaires s’élève cette année à 1,098 milliard de F CFA, selon les données officielles du Fonds d’Aide et de Développement de la Presse (FADP). Sur cette somme, 686,55 millions sont destinés aux entreprises de presse privées, tandis que 412,2 millions sont réservés aux radios communautaires.



Avec 326,8 millions de F CFA, la presse en ligne arrive en première position des bénéficiaires. Elle devance les radios communautaires (412,2 millions) – un poste à part –, les télévisions (157,5 millions), la presse écrite (106 millions) et les radios commerciales (96,25 millions).