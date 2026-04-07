FADP 2025 : Le CDEPS dénonce des irrégularités dans la répartition 2025 et annonce une conférence de presse ce mercredi

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) organise une conférence de presse ce mercredi 8 avril 2025, à partir de 12 heures, à la Maison de la Presse Babacar Touré. Au menu, la répartition jugée « inique et illégale » du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) pour l’exercice 2025. L’organisation patronale de la presse entend lever le voile sur ce qu’elle qualifie de dysfonctionnements graves dans la gestion des fonds publics alloués aux entreprises de presse.



En effet, le CDEPS portera deux accusations centrales. D’abord, le « blocage arbitraire » de la subvention destinée aux organes de presse au titre de l’année 2024, dont la distribution n’aurait toujours pas été effectuée, en violation des dispositions légales en vigueur. Ensuite, une répartition qu’il juge « inique et illégale » pour l’exercice 2025, soulevant des interrogations sur les critères et les mécanismes d’attribution du FADP.

