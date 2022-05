Yankhoba Diattara : « Thiès est à l'honneur aujourd'hui, parce que la région s'est toujours mobilisée autour de l'équipe nationale »

Une tournée de présentation du trophée de la CAN a été organisée ce samedi à Thiès. La Coupe d’Afrique, remportée en février dernier par le Sénégal, a fait le tour de certaines artères de la capitale du Rail, au grand bonheur des habitants. Aux yeux de Yankhoba Diattara, recevoir le trophée de la CAN est « un honneur pour les Thiessois ». « La région s'est toujours mobilisée autour de l'équipe nationale », se félicite le ministre de l’Économie numérique et des télécommunications.