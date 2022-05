Week-end social à Kaolack : Pape Demba Bitèye participe à la formation des jeunes, au relèvement du plateau technique sanitaire et vole au secours des sinistrés.

Le responsable politique de la majorité présidentielle n'a pas lésiné sur les moyens afin de gâter la population Kaolackoise. En effet, Pape Demba Bitèye a consacré ce week-end dernier à des activités sociales.



Il ainsi mis à la disposition du poste de santé de Médina Baye un important lot de matériel médical estimé à 07 millions de fcfa. Dans le cadre du centre de formation mobile (un bus climatisé), le directeur général de la Senelec a également financé la formation en informatique, en infographie et en gestion de caisse à plus de 100 jeunes.



Il a enfin octroyé un financement de plus de 3 millions à 35 groupements de femmes et offert un matériel ébéniste à des menuisiers établis à Kabatoki victimes d'un incendie qui avait ravagé leur atelier de menuiserie...