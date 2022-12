WOMEN ENTREPRENEURSHP DAY : l’Association JEADER célèbre les femmes entrepreneurs du Sénégal

Pour promouvoir davantage l’entrepreneuriat féminin et célébrer la 4ème édition du « WONEN ENTREPENEURSHIP DAY », l’association des jeunes entrepreneurs africains œuvrant pour le développement économique régional (JEADER) a organisé hier samedi 03 décembre 2022 un panel de discussions autour de l’entrepreneuriat féminin avec les femmes entrepreneurs venues du pays et de l’Afrique. Fidèle à son principe de former la prochaine génération de leaders à travers l’entrepreneuriat, la célébration de cette 4ème édition du « WONEN ENTREPENEURSHIP DAY » a été l’occasion pour l’association de sensibiliser, de former et d’échanger autour de l’éducation financière des femmes entrepreneurs. « Notre objectif pour cette année est de former, de sensibiliser et d’échanger autour de l’éducation financière des femmes entrepreneurs… »